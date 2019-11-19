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Солигорчанка смогла вернуть деньги после покупки на презентации дорогостоящего топпера

20.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

"Здравствуйте, мы представительство иностранной фирмы "Рога и копыта". Приглашаем вас на презентацию товара, обещаем подарки/фуршет/много чудес и волшебства...". Звонки такого рода то и дело поступают на мобильные и стационарные телефоны солигорчан. И часто вызывают негативную реакцию. Но на 100 "холодных" звонков 15-20 абонентов откликнутся и придут.

"Счастливыми" обладателями "волшебных" товаров станут человек 5. И это не просто хороший, а очень хороший результат: продать поролоновый топпер за 2450, как вышло в случае с жительницей Солигорска, очень выгодно для фирм-гастролеров. В интернет-магазинах средняя цена такого матраса составляет 100 рублей.

Солигорчанка смогла вернуть деньги после покупки на презентации дорогостоящего топпера

История, приключившаяся с солигорчанкой, поучительна.

– Началось все с того, что мне позвонили на мобильный телефон, пригласили на презентацию шерстяных изделий итальянской фирмы, представительство которой находится у нас в Беларуси, размещается в г. Гродно, – рассказала Анна корреспонденту "Электронного Солигорска". – Презентация проходила 26 октября 2019 года в спортивно-зрелищном комплексе. Мы с мужем посовещались и решили прийти, посмотреть. Покупать что-то не планировали. Но там были представлены качественные, хорошие, добротные товары: одеяла двусторонние из чистой шерсти, одеяло туристическое, которое превращается в спальный мешок. Из него также можно сделать хороший банный халат.

Также были подушки с наполнителем из пенополиуретана, который не портится годами. Но самое основное, что нас заинтересовало – это топпер (наматрасник) толщиной до 15 см. На вид получается, как матрас добротный. Верх – из шерстяного материала, а внутри – наполнитель тоже из пенополиуретана. Как нам рассказали, это качественный товар – новинка. И он применяется в качестве лечебного. Кроме этого продемонстрировали фильм, в котором рассказали о вреде пружинных и поролоновых матрасов. Все свелось к тому, что пенополиуретан – лучший наполнитель, который с годами не портится (как смогли проверить, если это новинка – вопрос остался за кадром). И продемонстрировали образец, сказав, что эти вещи нужно использовать без постельного белья. И стирать 1 раз в 6 месяцев. Это в перспективе очень выгодно

Выигрыш, подарки, договор

В конце мероприятия разыграли сертификат. Преподнесли это так: день рождения фирмы. И компания вручит 3 сертификата с большими подарками. Один из них выиграл мой супруг. Нас проводили к девушке, которая должна была рассказать подробно все тонкости приобретения данных товаров.

Мне удалось испытать подушку. Все было хорошо. И все устроило. Даже отдавать не захотелось. Нам предложили приобрести топпер, а поскольку мы победители лотереи, то к нему много подарков: двустороннее одеяло, подушка, шерстяные тапочки, туристическое одеяло и средство для стирки этих вещей.

Все звучало великолепно, но мы с мужем не успели дать свое согласие. А нам уже вручили готовый договор. Оставалось вписать фамилию. Пока мы думали, какого размера брать наматрасник, девушка созвонилась с банком, тут же дали распечатку кредитного договора на 36 месяцев. Надо отдать должное, на таких презентациях работают высококвалифицированные, специально подготовленные люди, видимо, психологи. Потому что так напористо "обрабатывают" посетителей... У человека нет возможности осознать, что он делает. Мне подают договор, тут же показывают товары: "Вот они готовы, прямо сейчас вы их увезете домой. А будете пользоваться 3 года, а рассчитаетесь за них только через 36 месяцев. Это очень удобно, так хорошо". И этот топпер мы приобретаем за 2 450 рублей. А выплачивать будем только 70-73 рубля в месяц (в течение 3-х лет).

Времени на то, чтобы прочитать все пункты этого договора ни у кого, конечно, не будет. По роду своей деятельности прекрасно понимала, что все нужно проверить, какие проценты, какой перечень товаров и прочее. И основные пункты я проверила. Вопрос в том, каким образом в случае какой-то проблемы проводится возврат товара и денежных средств, я в тот момент не уточнила. Только дома смогла вчитаться в те документы, которые уже успела подписать. Мы заключили договор с этой фирмой. Нам отдали все товары за исключением туристического одеяла и наматрасника. Сказали, что здесь он в единственном экземпляре для проведения презентации. "И зачем вам его брать, если на нем уже три чужих человека полежали? Мы вам привезем другой в ближайшее время".


Доставка товара – кот в мешке

Доставка и правда была очень быстрой. 26 октября мы заключили договор, а 30-го его уже привез курьер прямо в квартиру. Подозрений товар не вызывал. Одеяло соответствовало заявленному. Наматрасник внешне вроде тоже соответствовал. Когда приехали дети и внуки, чтобы разделить радость от такой дорогостоящей покупки, мы разложили топпер на диване. И тут я увидела, что он тоньше подушки (хотя на презентации толщина была одинаковой). Пришлось раскрыть чехлы (благо, они на замочках). Смотрю, а там не то. Ни на ощупь, ни на вид. Я его сфотографировала и решила созвониться с фирмой. Но мне никто не ответил (наверное, выходные).


Квест: связаться с фирмой, добиться правды, вернуть товар

В будний день позвонила, связали меня со специалистом, которая приводила различные доводы, пытаясь меня убедить в моей неправоте. Что мне привезли то, что презентовали, мол, "у нас другого нет. Мы такой всем возим". И только после того, как я сказала, что у меня есть четыре свидетеля (нам повезло, с нами были знакомые), а также фото (девочка успела сфотографировать, хотя на презентации фотографирование запрещено), специалист сказала, что свяжется с другими сотрудниками, уточнит все нюансы и перезвонит.

Спустя часа 3 она перезвонила и спросила, чего я хочу. Я хотела тот топпер, который покупала, но не дешевый поролон, который можно в строительном магазине купить за 100 рублей. Попросили меня еще подождать, чтобы уточнить ассортимент на складе. Позвонили мне в третий раз. И сказали, что на складе у них нет такой продукции. Есть только один демонстрационный экземпляр для презентаций. Значит, мне нужно привезти весь товар на фирму, в том числе и подарки. Они проверят, действительно ли я ими не пользовалась. И тогда расторгнут договор. Другого выбора не было, т. к. в договоре есть пункт: "В случае несоответствия приобретенного товара качеству, покупатель имеет право его вернуть в 14-дневный срок согласно статьи закона о защите прав потребителей. Покупатель обязан лично привезти товар на фирму".

Мы загрузили эти товары и поехали с мужем в Гродно. На фирме нас встретили холодно. Пригласили в отдельный кабинет, сказали раскладывать по одной вещи на стол, включили ультрафиолетовую лампу. И все проверили, как под микроскопом. После этого мне дали бланк, в котором нужно было указать причину возврата. Составили акт. Кроме этого акта подготовили гарантийный документ. Ведь у меня оформлен кредитный договор. Банк заплатил деньги за товар. А мне нужно рассчитываться с банком. Кроме основной суммы, есть еще и проценты, примерно, 500 рублей за 3 года выходит.

Квест: закрыть кредитную историю, выплатив банку проценты (из своего кармана)

Мне дали на руки уведомление, что со мной расторгнут договор купли-продажи от 5 ноября. А внизу мелким шрифтом дописали, что фирма обязуется вернуть деньги в сумме 2 450 рублей банку. А срок не указали. Но молодой человек меня заверил, что оплата будет произведена в этот же день. На следующий день я позвонила в банк. Это было 6 ноября. В банке мне ответили, что от этой фирмы никаких перечислений не было. Звоню на фирму, девушка ответила, что будет разбираться с бухгалтерией, пообещала, перезвонить, но так никто и не перезвонил. После выходных, 11 ноября, я позвонила снова в банк. И узнала, что платежей никаких не было. Я написала письмо на имя председателя правления банка:

"Ставлю вас в известность, что 5 ноября со мной расторгнут договор купли-продажи в соответствии с актом возврата товара на фирму и компания должна была в этот же день вернуть банку деньги. Прошу вас проконтролировать данный вопрос, либо предпринять меры по скорейшему возвращению средств. И уведомить меня смс о сумме, которую я должна буду заплатить вам (проценты за пользование кредитом) для того, чтобы закрыть кредитную историю".

Позже позвонила в банк. Специалист мне ответила, что смс они не высылают. И надо будет мне самой звонить, уточнять. Но на следующее утро мне пришло сообщение с просьбой оплатить проценты для закрытия кредитного договора. По состоянию на 12 ноября сумма составила 10 рублей 26 копеек. Я их тут же оплатила.

Солигорчанка смогла вернуть деньги после покупки на презентации дорогостоящего топпера

А на следующий день мне позвонил управляющий и уточнил, указали ли мне сумму процентов. Я сказала, что все оплачено. А 13 ноября мне пришло сообщение от банка о том, что кредитный договор закрыт. И поблагодарили за выбор банка.

Солигорчанка смогла вернуть деньги после покупки на презентации дорогостоящего топпера

Как не стать жертвой на презентации. Советы от Анны

– Когда приходите на презентации, будьте бдительны. Специалисты подготовлены для того, чтобы нас одурачить. На всякий случай, если решите купить товары на презентации, улучите момент и сфотографируйте товар (хотя сотрудники и запрещают съемку). Это может быть полезным, если что-то придется оспаривать. Найдите возможность договориться с соседями, которые находятся на презентации. Обменяйтесь телефонами. Они могут выступить свидетелями. Когда получаете товар, прежде, чем подписать доставку, найдите 5-10 минут времени и при экспедиторе произведите тщательный осмотр товара на соответствие его заявленному. Может, это убережет от тех проблем, которые возникли у меня. Потому что решить их мне стоило не только денег (бензин на поездку в Гродно, сумма процентов банку), но и много нервов. Желаю всем удачи, чтобы никто не попадался.

Вывод

После того, как меня пытались так обмануть, мое личное мнение, что это настоящее мошенничество. И после таких потрясений ни на одну презентацию не пойду. И я уже оповестила всех, кто мне дорог, чтобы они этого не делали.


Электронный Солигорск

 
Теги: Гродно
 
 
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