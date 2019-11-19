В Солигорске задержан организатор «наркотического» интернет-магазина

Источник материала: Слуцк Город





Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Солигорского РОВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 24-летний солигорчанин. Мужчина подозревается в организации магазина по продаже особо опасных наркотических веществ.

Само задержание проходило непосредственно по месту жительства фигуранта, на улице Парковой, сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Из оперативной информации следует, что задержанный стремился подзаработать на незаконной продаже психотропа. За несколько месяцев фигурант организовал свой собственный интернет-магазин, а продажу зелья осуществлял посредством мессенджера. Все вырученные деньги уходили на развитие криминального бизнеса, а именно - на покупку новой партии дурмана. Сам товар также приобретал через интернет, закупка и продажа осуществлялась исключительно анонимным способом.

Как рассказал начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Солигорского РОВД Пётр Картаков, приобретая наркотик в столице, мужчина отправлялся в Солигорск, где фасовал зелье на мелкие дозы для последующей реализации. Сооружал тайники в различных частях города.

По месту жительства задержанного обнаружено несколько видов психотропа: более 100 г альфа-пвп, 10 г марихуаны, 38 г гашиша, 10 г амфетамина и 4 г ЛСД.











