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В Слуцке впервые пройдёт электронная ярмарка вакансий

20.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке впервые пройдёт электронная ярмарка вакансий

    скриншот с сайта e-vacancy.by

27 ноября с 10.00 до 13.00 в Слуцком районе пройдёт электронная ярмарка вакансий с участием ООО «Торговый дом «Радуга-свет» и ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой».

Электронная ярмарка вакансий будет проведена впервые и позволит в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем территориально находящихся в разных местах. Также предусмотрена возможность, передать непосредственно представителю нанимателя своё резюме и задать интересующие вопросы, сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

Соискатели работы в свою очередь получат возможность заранее (до дня проведения электронной ярмарки вакансий) ознакомиться с информацией о предприятии, выбрать подходящего нанимателя и подготовиться к собеседованию.

Участие в электронной ярмарке вакансий обеспечивается на единой информационной площадке e-vacancy.by.

Справочную информацию о порядке проведения данного мероприятия можно получить в отделе занятости населения по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 134 и по телефону: 2-84-26.

Всегда свежие вакансии можно посмотреть в разделе объявлений «Трудоустройство» на сайте SlutrskGorod.

 
 
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Соискатели работы в свою очередь получат возможность заранее (до дня проведения электронной ярмарки вакансий) ознакомиться с информацией о предприятии, выбрать...
 
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