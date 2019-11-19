В Слуцке впервые пройдёт электронная ярмарка вакансий

Источник материала: Слуцк Город





скриншот с сайта e-vacancy.by

27 ноября с 10.00 до 13.00 в Слуцком районе пройдёт электронная ярмарка вакансий с участием ООО «Торговый дом «Радуга-свет» и ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой».

Электронная ярмарка вакансий будет проведена впервые и позволит в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем территориально находящихся в разных местах. Также предусмотрена возможность, передать непосредственно представителю нанимателя своё резюме и задать интересующие вопросы, сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

Соискатели работы в свою очередь получат возможность заранее (до дня проведения электронной ярмарки вакансий) ознакомиться с информацией о предприятии, выбрать подходящего нанимателя и подготовиться к собеседованию.

Участие в электронной ярмарке вакансий обеспечивается на единой информационной площадке e-vacancy.by .

Справочную информацию о порядке проведения данного мероприятия можно получить в отделе занятости населения по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 134 и по телефону: 2-84-26.