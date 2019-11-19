|
В Слуцке впервые пройдёт электронная ярмарка вакансий
20.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
27 ноября с 10.00 до 13.00 в Слуцком районе пройдёт электронная ярмарка вакансий с участием ООО «Торговый дом «Радуга-свет» и ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой».
Электронная ярмарка вакансий будет проведена впервые и позволит в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем территориально находящихся в разных местах. Также предусмотрена возможность, передать непосредственно представителю нанимателя своё резюме и задать интересующие вопросы,
Соискатели работы в свою очередь получат возможность заранее (до дня проведения электронной ярмарки вакансий) ознакомиться с информацией о предприятии, выбрать подходящего нанимателя и подготовиться к собеседованию.
Участие в электронной ярмарке вакансий обеспечивается на единой информационной площадке
Справочную информацию о порядке проведения данного мероприятия можно получить в отделе занятости населения по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 134 и по телефону: 2-84-26.
Всегда свежие вакансии можно посмотреть в разделе объявлений «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соискатели работы в свою очередь получат возможность заранее (до дня проведения электронной ярмарки вакансий) ознакомиться с информацией о предприятии, выбрать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)