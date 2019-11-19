Румас и Медведев сняли половину разногласий по вопросам интеграции

Источник материала: Ежедневник





В ходе прошедших в Москве семичасовых переговоров премьер-министры Беларуси и России сняли не менее половины разногласий по интеграционным дорожным картам.

"Всего необходимо разработать 31 дорожную карту, включая более 700 мероприятий. Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий по дорожным картам не были согласованы госорганами. И в течение этих семи часов мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений. Трудно сказать, сколько точно их осталось, но, я думаю, что не менее половины из этих несогласованных позиций нам удалось сегодня снять", - заявил Сергей Румас.

Премьер-министр подчеркнул, что не менее 20 интеграционных дорожных карт в настоящий момент уже готовы к подписанию. "Вместе с тем действительно остались сложные вопросы, по которым нам не удалось найти сегодня развязку, - признал он. - Но это не значит, что развязок по ним не существует".

Сергей Румас сообщил, что премьер-министры дали дополнительные поручения госорганам проработать эти развязки.

"И, например, если по чувствительным для Беларуси картам - по рынку газа или по нефтяному рынку - были четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два, - подчеркнул глава белорусского правительства. - Вместе с тем они сложные и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки".