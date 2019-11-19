Начальник РВиА генерал-майор Геннадий Козловский рассказал о “столице артиллерии”

Источник материала: Асiповiцкi край

“Современная техника — сродни гаджетам”

Многие осиповчане не раз слышали, что наш город называют своеобразной столицей белорусской артиллерии. У части из нас есть родные, друзья, знакомые, рабочее место которых — армия. Поэтому и профессиональный праздник — День ракетных войск и артиллерии — сегодня военные отмечают вместе с осиповчанами на центральной площади города.

Накануне корреспондент «АК» пообщалась с начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил страны генерал-майором Геннадием Козловским, который в свое время возглавлял и 51 гвардейскую артбригаду.

— Артиллерию с давних времен называют «богом войны». Актуально ли это сейчас?

— Род войск характеризуется техникой, которую он использует, а у артиллеристов и ракетчиков она действительно самая мощная. Тем более наше вооружение постоянно развивается, модернизируется, совершенствуется, появляются новые образцы.

Например, отлично зарекомендовала себя поступившая пару лет назад на вооружение 336 реактивной артбригады РСЗО «Полонез». Теперь мы рассматриваем возможность усовершенствования данной системы залпового огня, увеличив дальность стрельбы до 300-500 км. А недавно испытывали на полигоне «Осиповичский» модернизированную РСЗО «Ураган»: от известных советских боевых машин там разве что пакет направляющих остался неизменным, а оснащение, средства навигации, шасси — все на современный лад. Соответственно и выглядеть «Ураган» стал по-другому.

Это только минимум примеров того, что работа по модернизации техники и вооружения «богов войны» ведется успешно и непрерывно. К слову, Наполеон и Петр I тоже были артиллеристами. Так что наш род войск еще и с серьезным историческим фундаментом.

— По праву ли Осиповичи называют столицей артиллерии?

— А где еще на территории обычного райцентра можно найти сразу 3 воинские части, причем регулярно совершенствующие свою боевую мощь и получающие отличные оценки в ходе контрольных занятий, полевых выходов и учений? 51 гвардейская артиллерийская, 336 реактивная артиллерийская, 465 ракетная бригады, которые обосновались в военном городке «Южный», — это действительно мощная основа белорусских РВиА. И в этом плане у Осиповичей большое будущее. Военный городок постоянно развивается, немало внимания уделяем не только непосредственно военной подготовке, но и благоустройству, качеству работы и жизни военнослужащих. Приятно, что многие призывники хотят служить именно здесь: заслуженный авторитет уже начинает работать на бригады. Причем реклама идет на уровне сарафанного радио, то есть те, кто уже завершил службу, рекомендуют друзьям-знакомым. Наверное, это самая высокая, народная оценка столицы артиллерии.

— О призывниках. Успевает ли молодежь за год-полтора освоить такие достаточно сложные технику и специальности?

— Во-первых, срок службы как раз и рассчитан на то, чтобы успели всё и изучить, и на практике закрепить. А во-вторых, современная техника всё больше становится похожа на любимые молодежью гаджеты. Физических операций мало, в основном все делается стилусом на экране. Конечно, просто человек с улицы не разберется, но для того же и обучаем. И все справляются: высокие результаты полевых выходов говорят сами за себя.

Радуют и молодые офицеры: достойная смена, есть кому передавать традиции артиллеристов и ракетчиков. Интересно наблюдать, как те, кого помню еще лейтенантами, теперь сами становятся командирами частей, занимают ответственные должности. В такие моменты понимаешь, что и система военного образования работает на уровне.

— Практически одновременно с профессиональным праздником заканчивается и армейский учебный год. Какие итоги у осиповичских «богов войны»?

— Несомненно, каждая из трех бригад в той или иной степени продемонстрировала и подтвердила серьезный уровень подготовки. Конечно, апогеем стали совместные белорусско-российские учения «Щит союза-2019», в которых были задействованы и наши ракетные войска и артиллерия, в частности 336 реабр. Всего три бригады получили наивысшую оценку по итогам учений — и одна из них у осиповичских реактивщиков.

Отличились 336 реабр и 465 рбр и во время контрольных занятий на полигоне Сары-Шаган. Давно практикуем далекие полевые выходы, ведь в нашей стране нет настолько масштабных полигонов, чтобы в полной мере испытать дальнобойные артиллерийские системы. И в который раз осиповчане успешно справились с задачами в Казахстане.

Для 51 артбригады знаковым событием в этом учебном году стали мероприятия по проверке боевой мобилизационной готовности с последующим выходом на полигон под Барановичами. Было задействовано значительное количество как личного состава, так и техники. Справились великолепно. Да и в целом 51 абр можно смело назвать одним из флагманов белорусских РВиА.

Теперь же у всех одна общая задача: достойно принять новое пополнение. Как раз в эти дни призывники отправляются в воинские части. Но и о празднике не забудем: мероприятий запланировано немало.

Военный счастлив, когда идет на службу с удовольствием и возвращается домой с радостью. Надеюсь, в столице артиллерии все именно так. Всех всем благ!

Мария ТАЛЕЙКО.

m.taleiko@gzt-akray.by