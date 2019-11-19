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Выборы-2019: предварительные данные

20.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Центризбирком обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Могилевской области. Эти сведения размещены на официальном сайте ЦИК.

На Могилевщине в Парламент избраны: от Бобруйского-Ленинского избирательного округа № 78 — Ирина Рынейская, Бобруйского-Первомайского № 79 — Вера Широкая, Бобруйского сельского № 80 — Владимир Гацко, Быховского № 81 — Сергей Сыранков, Горецкого № 82 — Елена Колеснева, Кричевского № 83 — Владимир Азаренко, Могилевского-Ленинского № 84 — Игорь Марзалюк, Могилевского-Центрального № 85 — Людмила Здорикова, Могилевского-Октябрьского № 86 — Ольга Петрашова, Могилевского-Промышленного № 87 — Александр Масейков, Могилевского сельского № 88 — Наталья Тарасенко, ОСИПОВИЧСКОГО № 89 — СВЕТЛАНА ШУТОВА, главный редактор коммунального издательского унитарного предприятия «Информационное агентство «Могилевские ведомости», Шкловского № 90 — Андрей Ганчук.

Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
 Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
 Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные
Выборы-2019: предварительные данные

Выборы-2019: предварительные данные

Выборы-2019: предварительные данные

Выборы-2019: предварительные данные

Выборы-2019: предварительные данные

 
 
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Центризбирком обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания Республики...
 
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