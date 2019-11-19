Сильный ветер: на завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Усиление ветра до 15-20 м/с ожидается 21 ноября на западе Беларуси и в Минске.

21 ноября местами также пройдет дождь. Температура в течение суток +1..+6°С, со второй половины на востоке похолодание до 0..-3°С.

22 ноября преимущественно без осадков. Ветер порывистый, по юго-западу местами сильный порывистый. Температура ночью +2..-12°С, днем -4..+3°С.