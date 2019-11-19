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Сильный ветер: на завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: БДГ
Усиление ветра до 15-20 м/с ожидается 21 ноября на западе Беларуси и в Минске.
21 ноября местами также пройдет дождь. Температура в течение суток +1..+6°С, со второй половины на востоке похолодание до 0..-3°С.
22 ноября преимущественно без осадков. Ветер порывистый, по юго-западу местами сильный порывистый. Температура ночью +2..-12°С, днем -4..+3°С.
23 ноября снова осадков не ожидается Ночью ожидается от -2°С на западе до -12°С на востоке страны, днем - -4..+3°С,
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Усиление ветра до 15-20 м/с ожидается 21 ноября на западе Беларуси и в Минске. 21 ноября местами также пройдет дождь. Температура в течение суток +1..+6°С, со второй...
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