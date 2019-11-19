Налоговая: контроль в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси

Источник материала: Новости Дзержинска

Инспекция МНС по Дзержинскому району сообщает, что налоговыми органами на постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением налогового и иного законодательства, входящего в компетенцию налоговых органов, в том числе в сфере перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении (автомобилями-такси).

Контрольная (надзорная) деятельность в Республике Беларусь регулируется нормами Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. N 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь", которым определен единый порядок ее проведения. Пунктом 3 Указа предусмотрено, что контрольная (надзорная) деятельность осуществляется с использованием мер профилактического и предупредительного характера. В настоящее время смещение акцента на профилактическую работу является приоритетной задачей в контрольной деятельности.

В то же время наряду с мерами профилактического и предупредительного характера налоговыми органами осуществляется и проведение проверок и (или) ведение административных процессов.

Основная доля нарушений в 2019 году установлена в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобилями-такси. Главными нарушениями, выявляемыми налоговыми органами в результате проверок деятельности лиц, оказывающих такие услуги, являются:

- неприменение кассового оборудования в установленных законодательством случаях при оказании услуг за наличный расчет или не оформление установленного законодательством документа при оказании услуг за наличный расчет без применения кассового оборудования.

Правилами автомобильных перевозок пассажиров, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. N 972 (далее – Правила перевозок), определено, что по окончании перевозки для подтверждения произведенной пассажиром оплаты стоимости проезда в автомобиле-такси водитель обязан выдать пассажиру платежный документ и произвести с ним расчет. Наличие чека гарантирует пассажиру право на возмещение перевозчиком вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу, в порядке, установленном законодательством.

Кроме того, требуя выдачи платежного документа, подтверждающего факт расчета за оказанные услуги, граждане вносят свой вклад в пресечение фактов сокрытия выручки и обеспечение полной уплаты причитающихся платежей в бюджет субъектами предпринимательской деятельности.

Ответственность за совершение указанного административного правонарушения предусмотрена частью 1 статьи 12.18 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП) и влечет наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 5 до 50 базовых величин, а на юридическое лицо - до 100 базовых величин.

- нарушение порядка использования кассового оборудования, платежных терминалов, а равно отсутствие таких оборудования и (или) терминалов.

Возможность осуществлять перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении предоставляется не только субъектам хозяйствования, оказывающим услуги автомобилями-такси, но и оказывающим услуги по аренде автомобиля с предоставлением услуг по его управлению и технической эксплуатации (далее - "АА").

В соответствии с Правилами перевозок, автомобиль-такси должен быть оборудован кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром, другим дополнительным оборудованием кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, и средством контроля налоговых органов.

Кроме того, для автомобилей-такси предусмотрена обязанность установить и использовать в установленном порядке платежные терминалы при осуществлении расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек.

Действующим законодательством не предусмотрена обязанность субъектов хозяйствования использовать при оказании услуг "АА" кассовый суммирующий аппарат, совмещенный с таксометром и с установленным средством контроля налоговых органов.

В последнее время участились случаи, когда на вызов приезжает не автомобиль-такси, а транспортное средство с наклейкой "АА", которое фактически оказывает услуги по перевозке пассажиров автомобилем-такси. Главный отличительный признак таких перевозчиков - отсутствие кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром.

Ответственность за совершение указанного административного правонарушения предусмотрена частью 1 статьи 12.20 КоАП и влечет наложение штрафа в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до 100 базовых величин, а на юридическое лицо - до 200 базовых величин.

- осуществление физическими лицами предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Предпринимательская деятельность - это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления (ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Если деятельность физического лица по оказанию услуг по перевозке пассажиров на возмездной основе осуществляется постоянно, в таком случае физическому лицу необходимо зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательской деятельности (индивидуального предпринимателя или юридического лица).

Если же физическое лицо оказало услугу разово, то можно говорить об отсутствии признаков предпринимательской деятельности. В таком случае физическому лицу, получившему доход, при выявлении впервые осуществления такого вида деятельности выносится предупреждение об ответственности за занятие незарегистрированной предпринимательской деятельностью с исчислением единого налога.

При повторном выявлении фактов осуществления незарегистрированной предпринимательской деятельности и направленности ее на систематическое получение дохода применяются меры административной ответственности в соответствии с частью 1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, что влечет наложение штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100 процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации. Кроме того, физическому лицу предъявляется единый налог с применением коэффициента 5.

За осуществление незарегистрированной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в крупном либо особо крупном размере установлена уголовная ответственность в соответствии со статьей 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Подводя итог, хотелось бы еще раз отметить, что налоговыми органами к настоящему времени выстроен такой алгоритм контрольной работы, при котором проведение проверок не носит массовый характер, а проверки проводятся точечно в отношении именно нарушителей. С добросовестными налогоплательщиками работа направлена на профилактику и разъяснения. В целях защиты интересов и развития бизнеса легальных перевозчиков инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району предлагает гражданам и субъектам хозяйствования информировать налоговые органы о фактах нарушения действующего законодательства в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобилями-такси.





