Брестской таможне - 80 лет со дня образования!

Источник материала: Виртуальный Брест

20 ноября Брестская таможня отмечает свое 80-летие.





Пройдя многолетний путь становления и развития, сегодня Брестская таможня является одной из крупнейших в стране, обеспечивая надежную преграду современным вызовам и угрозам, принимая все необходимые меры для обеспечения экономической безопасности государства и развития ее транзитной привлекательности.

К 80-летию Брестской таможни подготовлена книга о ее истории и современной деятельности. В издании объемом 228 страниц подробно рассказывается о развитии таможни с 1939 года, сегодняшней работе всех ее подразделений (10 таможенных постов и 25 функциональных отделов), ветеранах таможенной службы, лучших сотрудниках и общественной жизни более чем тысячного коллектива.

























































Помимо книги, к юбилею подготовлен 9-минутный видеофильм о таможне. Его презентация состоится 26 ноября в областном общественно-культурном центре во время основных мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею Брестской таможни.