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В Брестской области в этом году трудоустроили вдвое больше студотрядовцев

20.11.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в текущем году в составе студенческих отрядов отработали 3312 молодых людей. Об этом сообщил сегодня журналистам второй секретарь областного комитета БРСМ, командир областного штаба студенческих отрядов Максим Харитоник, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области в этом году трудоустроили вдвое больше студотрядовцев

"Число ребят, вовлеченных в студотрядовское движение, увеличилось на 49% по сравнению с прошлым годом. В составе 276 отрядов трудоустроили 3312 человек. Они работали по различным профилям: в педагогических, сервисных, сельскохозяйственных, строительных, экологических и других студенческих отрядах. Временное трудоустройство молодежи обеспечили более 200 предприятий Брестской области", - отметил Максим Харитоник. В юго-западном регионе в этом году впервые создали медицинский студотряд. Его участники работали в Ивацевичской центральной районной больнице.

Студотрядовцы внесли вклад в реконструкцию Коссовского дворца, который в 2019 году являлся областной молодежной стройкой. Студенты Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина в течение июля занимались там археологическими раскопками и благоустройством территории. "Дворец будет молодежной стройкой и в следующем году. Реконструкция уже на завершающей стадии, потребуется много рабочих рук. Планируем на объекте задействовать до 200 наших волонтеров и студотрядовцев", - сказал командир областного штаба студотрядов.

Кроме того, молодежь приняла активное участие в подготовке к тысячелетию Бреста. Студотрядовцы помогали возводить значимые социальные объекты, среди которых Западный обход, Кобринский путепровод, новый автовокзал.

В Бресте сегодня состоялось торжественное закрытие третьего трудового семестра. На мероприятии были поощрены лучшие командиры, комиссары, студенческие отряды и их бойцы, принимающие организации. "Уже сейчас мы рассылаем по регионам запросы, чтобы они формировали свои предложения на будущий год. Впоследствии будет сформирован перечень объектов и организаций, где смогут поработать молодые люди. Изучаем возможности трудоустройства студотрядовцев и за рубежом, в том числе в Азербайджане, Польше, России. Поспешных решений в этом вопросе быть не должно, поскольку необходимо соблюсти гарантии безопасности наших ребят", - подчеркнул начальник отдела по делам молодежи Брестского облисполкома Игорь Саюк.

 
Теги: Брест
 
 
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