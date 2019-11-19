Маркевич поручил оперативно решить вопрос с нехваткой неврологов в Иваново

Источник материала: Виртуальный Брест

Проблема нехватки неврологов в Иваново будет решена за счет направления специалистов из других учреждений здравоохранения Брестской области. Такая договоренность достигнута сегодня во время проведения помощником Президента - инспектором по Брестской области Анатолием Маркевичем прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.





Жительница райцентра обратилась к помощнику Президента по наболевшему вопросу. По ее словам, чтобы попасть к неврологу в местной поликлинике, нужно ожидать месяц.

Проблема существует, подтвердила представитель администрации центральной районной больницы. В настоящее время два специалиста повышают свою квалификацию. Пациентов в основном направляют к врачам общей практики, а также в учреждения здравоохранения Пинска и Бреста. Еще один невролог сейчас нужен, признали в ЦРБ.

"Хорошо, что вы повышаете квалификацию своих специалистов, но от этого люди страдать не должны. Плохо, что вы не приняли меры для того, чтобы пациенты, нуждающиеся в обследовании или консультации, могли эту помощь получить - не через две недели, не через месяц, а оперативно, - заметил Анатолий Маркевич. - Человеку нужно собраться и выехать в Пинск или Брест. Не проще ли приехать на место специалисту и провести прием?"

В январе с переподготовки вернутся два врача - ситуация с неврологической помощью в Иваново должна измениться. В ноябре - декабре сюда будут направлены специалисты из других клиник. Такая договоренность была достигнута во время телефонного разговора с начальником главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктором Михаловским.

"Проблему нужно решить таким образом, чтобы люди по месяцу не стояли в очереди, а получали помощь в течение одного-двух дней. Я думаю, что у нас возможностей хватает для этого: или продлить время работы специалистов на месте, или направить из других клиник врачей, чтобы они массированно провели приемы. При этом людей нужно оповестить заранее", - отметил помощник Президента.

Во время прямой телефонной линии Анатолий Маркевич ответил на семь звонков жителей Ивановского района, а также Барановичей и Кобрина. Обращения касались льгот для инвалидов при оплате коммунальных услуг, повышения трудовых пенсий определенным категориям граждан, применения чеков "Имущество", аренды земельных участков. Сейчас помощник Президента проводит прием по личным вопросам.