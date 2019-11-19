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«Не могу найти свой телефон». История одного знакомства

20.11.2019 14:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Не могу найти свой телефон». История одного знакомства
Фото из открытых источников

Хочу поделиться своим опытом, вдруг кому-то он покажется полезным. Это случилось пять лет назад. Я стояла на остановке, ждала свой автобус, а рядом стоял очень симпатичный парень. Он был занят телефоном и никак не реагировал на людей вокруг.

«Не могу найти свой телефон». История одного знакомства Ищу спутника. Как работали советские «социальные сети» и «сайты знакомств»?

Я обычно не знакомлюсь с мужчинами первая, это не в моих правилах, но парень был очень уж милый, я просто влюбилась с первого взгляда. Я не знала, как обратить его внимание на себя - не дергать же за рукав с просьбой познакомиться? Тогда я просто начала копаться в сумке, а потом очень вежливо попросила его набрать мой номер, дескать, не могу найти свой телефон. А вдруг я забыла его?

Парень с интересом посмотрел на меня, вежливо кивнул и приготовился набрать мой номер. Я продиктовала цифры, назвала свое имя, он нажал «вызов». Конечно, мой телефон зазвонил откуда-то из недр сумки. Я поблагодарила парня, мы еще немножко поболтали ни о чем, ожидая автобуса. Потом я уехала, на прощание помахав ему.

Я ни на что не надеялась и не стала бы, конечно, преследовать его. Но случилось чудо, и он перезвонил мне уже вечером. С тех пор мы не расстаемся, у нас растет чудесный сынок, а история с телефоном стала нашей семейной байкой. Желаю всем находчивости и смелости!

Карина, Могилевская обл.

 
Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
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