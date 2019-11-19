Отдать корону за любовь. 5 примеров, когда чувства победили титулы и деньги

Источник материала: Аргументы и факты

Эдуард VIII

Эдуард VIII - король Великобритании, Ирландии и Британских заморских доминионов, император Индии на протяжении 10 месяцев: с 20 января по 11 декабря 1936 года; не был коронован. Отрёкся от престола, чтобы вступить в брак с разведённой Уоллис Симпсон, на что правительство Великобритании не давало согласия. Он заявил: «Я нашёл невозможным… исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю».

Кронпринц Фредерик

Его Королевское Высочество кронпринц Фредерик - наследный принц Дании, граф Монпеза, старший сын королевы Дании Маргрете II и принца Хенрика. Его возлюбленной стала австралийка Мэри Элизабет Дональдсон, успешный риелтор и любительница футбола. Королевская семья не была против этого брака, но предложила невесте ряд условий - она должна была выучить датский язык, принять лютеранство, отслужить в армии и отказаться от детей в случае развода. Судя по тому, что в мае 2004 года свадьба состоялась, Мэри приняла все условия.

КСТАТИ Австралийский бар, в котором познакомились кронпринц Фредерик и Мэри Элизабет Дональдсон, сегодня является одним из самых популярных мест для тех, кто ищет вторую половинку. Регулярно устраиваемые вечеринки «Встреть своего принца» собирают романтиков со всего мира.

Саяко Курода

Саяко Курода - третий ребёнок и единственная дочь 125-го императора Японии Акихито и императрицы Митико, сестра 126-го императора Нарухито и наследного принца Акисино. Вступила в брак с дизайнером Ёсики Куродой 15 ноября 2005 года. В результате мезальянса была вынуждена отказаться от аристократического титула и покинуть императорскую семью в соответствии с требованиями японского законодательства.

Герцогиня Виктория

Герцогиня Вестерготландская Виктория - первая в очереди на шведский трон, больше года скрывала от семьи и общественности роман с личным тренером Даниэлем Вестлингом. Когда влюбленные поняли, что не могут жить друг без друга, Виктория сделала заявление и была готова отказаться от права на престол. Но, к счастью, их союз был одобрен, и пара сыграла свадьбу в 2010 году.

Принц Гарри

Принц Гарри - младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II, шестой в порядке наследников престола Соединённого Королевства. За его романом с американской актрисой Меган Маркл следил весь мир. Меган старше Гарри на три года, разведена, имеет афроамериканские корни, скандальных родственников и, по мнению многочисленных скептиков, никак не годится на роль принцессы. Однако 19 мая 2018 года пара поженилась. Впрочем, хотя сегодня многое изменилось в королевской семье, в настоящее время принц Гарри все еще шестой в порядке наследников престола Соединённого Королевства. Его брак в порядке наследования ничего не изменил.



Принц Гарри и его жена Меган Маркл завели официальный Instagram-аккаунт Подробнее

ФАКТЫ

Все могут короли?

Польский король Владислав IV влюбился в юную Ядвигу, простую девушку из Львова. Король увидел ее на балконе, когда проезжал со свитой по главной улице города. Уже на следующий день Владислав оплатил все долги бедной семьи и забрал Ядвигу в Варшаву. Несколько лет девушка жила в богатом доме рядом с королевским замком и даже родила королю сына. Уступая давлению двора, Владислав дважды женился на наследницах европейских тронов, пытаясь не только усилить свои политические связи, но и обзавестись наследниками. Увы, дети, рожденные в первом браке - с Цецилией Австрийской, умерли еще в младенчестве, а брак с французской принцессой Марией Луизой де Гонзага де Невер оказался бездетным. Где была Ядвига в это время? Король выдал ее замуж за придворного, одарив того еще и титулом главного лесничего королевства. В 1648 году Владислав умер на руках у Ядвиги, так и не оставив после себя официального наследника.

Французский поэт Беранже, узнавший эту историю, написал памфлет «Всё могут короли». Спустя столетия поэт Леонид Дербенев, вдохновленный сюжетом, сочинил текст, композитор Борис Рычков написал музыку, а молодая певица Алла Пугачева в 1976 году представила свою новую песню «Все могут короли».