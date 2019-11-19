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Бюро Novitec поработало над топовым купе Lamborghini Aventador SVJ
Источник материала: Tut.by
Тюнинг-ателье Novitec свои пакеты доработок для суперкара Lamborghini Aventador предлагает с 2013 года, но
В предложенный Novitec ассортимент свежих доработок входят работа над обликом и интерьером, изменения в подвеске и новая выхлопная система. Компоненты нового обвеса для Aventador SVJ прошли продувку в аэродинамической трубе и помогают не только увеличить прижимную силу, дополняя возможности системы ALA (фирменной активной аэродинамики Lamborghini), но и улучшить охлаждение силового агрегата. Из прочих особенностей — кованые колесные диски Vossen диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади с шинами Pirelli P Zero Corsa.
Кроме того, подвеска суперкара, получившая новые пружины Novitec, была занижена на 35 мм. А еще на выбор предлагаются сразу три варианта спортивной выхлопной системы из нержавейки (в том числе и с управляемыми заслонками), благодаря которым мотор зазвучит агрессивнее.
Все эти изменения немцы готовы дополнить перетяжкой салона кожей и алькантарой любого цвета по желанию клиента, заодно приукрасив интерьер карбоновыми вставками.
Силовой агрегат перекройке не подвергся и остался таким же, как у стандартного SVJ — это 6,5-литровый атмосферный V12 с отдачей 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента.
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Novitec свои пакеты доработок для Lamborghini Aventador предлагает с 2013 года, но самый быстрый и мощный вариант суперкара с приставкой SVJ в поле зрения немецкой фирмы попал...
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