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Дальнобойщик из Беларуси погиб в ДТП под Смоленском

20.11.2019 14:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель из Беларуси погиб при столкновении фуры и погрузчика в Смоленской области (Россия).

По информации ГИБДД, смертельная авария произошла 20 ноября, около 07.40, вблизи села Ольши. Предварительно установлено, что 39-летний водитель фуры Iveco ехал по трассе М1. На 399-м километре дороги он не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди погрузчика и врезался в него.

В результате ДТП водитель фуры от полученных травм умер на месте происшествия.

В белорусском посольстве в России сообщили, что водитель фуры — гражданин Беларуси. Посольство предпринимает меры по информированию его родственников.

 
 
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На 399-м километре трассы он не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди погрузчика и врезался в него.
 
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