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Дальнобойщик из Беларуси погиб в ДТП под Смоленском
Источник материала: Tut.by
Водитель из Беларуси погиб при столкновении фуры и погрузчика в Смоленской области (Россия).
По информации ГИБДД, смертельная авария произошла 20 ноября, около 07.40, вблизи села Ольши. Предварительно установлено, что 39-летний водитель фуры Iveco ехал по трассе М1. На 399-м километре дороги он не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди погрузчика и врезался в него.
В результате ДТП водитель фуры от полученных травм умер на месте происшествия.
В белорусском посольстве в России
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На 399-м километре трассы он не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди погрузчика и врезался в него.
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