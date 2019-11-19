Дальнобойщик из Беларуси погиб в ДТП под Смоленском

Источник материала: Tut.by

Водитель из Беларуси погиб при столкновении фуры и погрузчика в Смоленской области (Россия).

По информации ГИБДД, смертельная авария произошла 20 ноября, около 07.40, вблизи села Ольши. Предварительно установлено, что 39-летний водитель фуры Iveco ехал по трассе М1. На 399-м километре дороги он не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди погрузчика и врезался в него.

В результате ДТП водитель фуры от полученных травм умер на месте происшествия.

В белорусском посольстве в России сообщили , что водитель фуры — гражданин Беларуси. Посольство предпринимает меры по информированию его родственников.