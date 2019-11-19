Рыбий жир всего полезней!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Когда-то был очень популярен рыбий жир. Сегодня о нем слышим очень редко. Что изменилось в оценке его полезности?

Мария РОМАНЮК, г.Высокое.

Отвечает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Надежда РЯБОВА:

– Рыбий жир – ценный продукт, который получают из жирных сортов рыб, обитающих преимущественно в холодных водах мирового океана (сельдь, скумбрия, треска и др.). Помимо непосредственно жира, продукт содержит в том числе «хороший» холестерин, насыщенные, мононенасыщенные жиры, омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А и D.

Количество биологически активных веществ, соединений липидной природы, состав жирных кислот, что в совокупности определяет полезные свойства рыбьего жира, могут различаться в зависимости от вида и среды обитания рыбы, а также от органов и тканей, в которых он содержится. Особенно богат полезными веществами жир, получаемый из мяса (мышц) рыб ценных сортов, например, лосося. В нем содержится больше эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) омега-3 жирных кислот. Кроме того, рыбий жир обладает высокой энергетической ценностью. Калорийность 100 граммов продукта составляет 902 ккал.

Польза рыбьего жира для здоровья человека обусловлена, прежде всего, тем, что он служит богатым источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот: эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК). Они относятся к эссенциальным, т. е. незаменимым и в организме не синтезируются. Оптимальный способ обеспечить их поступление – включать в рацион пищевые продукты, в составе которых есть омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

Доказано, что у омега-3 жирных кислот есть ряд преимуществ:

они обладают противовоспалительными свойствами (участвуют в выработке простагландинов);

влияют на метаболизм липидов и сосудистый тонус, соответственно способствуют нормализации артериального давления;

снижают свертываемость крови;

оказывают благоприятное воздействие на развитие и функцию нервной ткани;

подавляют выделение гормонов стресса;

способствуют похудению (помогают сжигать насыщенные жиры в организме).

Пользу рыбьему жиру обеспечивает также высокое содержание витаминов А и D. Витамин А необходим для сохранения хорошего зрения, здоровья волос, кожи, слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения, здоровья костей и зубной эмали. Кроме того он обладает мощными антиоксидантными свойствами. Витамин D участвует в поддержании минерального гомеостаза в организме: регулирует фосфорно-кальциевый обмен, сохраняет здоровье костей, зубов, кожи, нервной системы, иммунной и сердечно-сосудистой систем.

При недостатке или отсутствии в рационе продуктов, содержащих омега-3 и -6 полиненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины, употребление рыбьего жира в качестве пищевой добавки остается актуальным и оправданным. Причем, это справедливо в отношении детей и взрослых, сельчан и горожан, мужчин и женщин. А вот какое количество рыбьего жира употреблять – этот вопрос лучше решить с врачом. Индивидуальная потребность зависит от многих факторов: в первую очередь, от состояния здоровья, цели приема, содержания пищевых веществ (витаминов А, D, полиненасыщенных жирных кислот и др.) в суточном рационе человека и т. д. Кроме того, рыбий жир не тот продукт, о котором можно сказать: чем больше доза, тем больше пользы. Передозировка может привести к обратному эффекту и нежелательным последствиям: снижению иммунитета, гипервитаминозу А и Е, колебанию артериального давления у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и др.

С осторожностью его следует принимать при органических поражения сердца, сердечной недостаточности II-III стадии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, атеросклерозе, гипотиреозе, а также людям пожилого возраста.

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