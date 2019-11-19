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National Geographic определил лучшие места для отдыха и путешествий в 2020 году

20.11.2019 14:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

National Geographic определил 25 туристических направлений для путешествий 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте.



Главный редактор журнала Джордж Стоун пишет: "Составляя рейтинг мы работали с редакторами National Geographic со всего мира. кроме того, мы привлекли фотографов, писателей, исследователей и самых страстных путешественников, которые рассказали о важные места, которые нужно увидеть и посетить 2020 года".

Лучшие культурные направления:


Астурия, Испания.

Провинция Гуйчжоу, Китай.

Храмовый комплекс Гебекли-Тепе, Турция.

Община Майя, Гватемалла.

Провинция Мендоса, Аргентина.

Скала Абу-Симбел, Египет.

Лучшие города:


Филадельфия, Пенсильвания, США.

Тельч, Чехия.

Форт Кочи, Керала, Индия.

Мостар, Босния и Герцеговина.

Парма, Италия.

Пуэбла, Мексика.


Лучшие направления для любителей природы:


Архипелаг Иль де ла Мадлен, Квебек, Канада.

Пустыня Калахари, Ботсвана.

Беловежская пуща, Беларусь.

Синий маршрут, Венгрия.

Канарские острова, Испания.

Мальдивы.

Национальный парк Гранд Каньон, Аризона, США.

Лучшие направления для приключений:


Тасмания, Австралия.

Высокогорная дорога Гросглокнер, Австрия.

Туристический маршрут Уэльская дорога, Великобритания.

Тохоку, Япония.

Полуостров Камчатка, Россия.

Национальный парк Закума, Чад. 
 
 
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National Geographic определил 25 туристических направлений для путешествий 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте.
 
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