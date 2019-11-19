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National Geographic определил лучшие места для отдыха и путешествий в 2020 году
Источник материала: Партизан
National Geographic определил 25 туристических направлений для путешествий 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте.
Главный редактор журнала Джордж Стоун пишет: "Составляя рейтинг мы работали с редакторами National Geographic со всего мира. кроме того, мы привлекли фотографов, писателей, исследователей и самых страстных путешественников, которые рассказали о важные места, которые нужно увидеть и посетить 2020 года".
Лучшие культурные направления:
Астурия, Испания.
Провинция Гуйчжоу, Китай.
Храмовый комплекс Гебекли-Тепе, Турция.
Община Майя, Гватемалла.
Провинция Мендоса, Аргентина.
Скала Абу-Симбел, Египет.
Лучшие города:
Филадельфия, Пенсильвания, США.
Тельч, Чехия.
Форт Кочи, Керала, Индия.
Мостар, Босния и Герцеговина.
Парма, Италия.
Пуэбла, Мексика.
Лучшие направления для любителей природы:
Архипелаг Иль де ла Мадлен, Квебек, Канада.
Пустыня Калахари, Ботсвана.
Беловежская пуща, Беларусь.
Синий маршрут, Венгрия.
Канарские острова, Испания.
Мальдивы.
Национальный парк Гранд Каньон, Аризона, США.
Лучшие направления для приключений:
Тасмания, Австралия.
Высокогорная дорога Гросглокнер, Австрия.
Туристический маршрут Уэльская дорога, Великобритания.
Тохоку, Япония.
Полуостров Камчатка, Россия.
Национальный парк Закума, Чад.
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National Geographic определил 25 туристических направлений для путешествий 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте.
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