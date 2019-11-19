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Неделя не задалась: рубль снова уступил "западникам"

20.11.2019 13:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль девальвировался к доллару и евро на Белорусской валютно-фондовой бирже 20 ноября, но валютная корзина по итогам торгов подешевела на 0,04% - благодаря ослаблению российского рубля.

Курс доллара поднялся на 0,0019 BYN до 2,0476 BYN/USD. Доллар подорожал второй раз, но суммарно за это время его курс вырос всего на 0,0021 BYN.

Курс евро вырос на 0,0021 рубля до 2,2667 BYN/EUR. Европейская валюта подорожала уже четвёртый раз подряд и оказалась на максимуме за 15 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0072 BYN до 3,2008 BYN/100 RUB.


Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра от Банка России вырос на 25 копеек до 64,0213 RUB/USD. Официальный курс евро поднялся на 22 копейки до 70,8524 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль девальвировался к доллару и евро на Белорусской валютно-фондовой бирже 20 ноября, но валютная корзина по итогам торгов подешевела на 0,04% -...
 
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