Новое ЧП в белорусской армии: срочник покончил жизнь самоубийством

Еще одно самоубийство произошло в белорусской армии. На этот раз трагедия случилась в Мозырском пограничном отряде. Солдата обнаружили мертвым с признаками самоубийства ночью 20 ноября.

По информации Госпогранкомитета, самоубийство совершил ефрейтор срочной службы 1999 года рождения. Молодой человек был призван год назад, имел положительные характеристики и поощрения от командования. Сообщается, что в ноябре он вернулся из отпуска, а после окончания срочной службы планировал остаться служить по контракту. Что послужило причиной суицида - покажет проверка. В ГПК выразили соболезнования семье погибшего.

Следственный комитет занимается расследованием трагедии.