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Новое ЧП в белорусской армии: срочник покончил жизнь самоубийством

20.11.2019 14:58 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Еще одно самоубийство произошло в белорусской армии. На этот раз трагедия случилась в Мозырском пограничном отряде. Солдата обнаружили мертвым с признаками самоубийства ночью 20 ноября.

По информации Госпогранкомитета, самоубийство совершил ефрейтор срочной службы 1999 года рождения. Молодой человек был призван год назад, имел положительные характеристики и поощрения от командования. Сообщается, что в ноябре он вернулся из отпуска, а после окончания срочной службы планировал остаться служить по контракту. Что послужило причиной суицида - покажет проверка. В ГПК выразили соболезнования семье погибшего.

Следственный комитет занимается расследованием трагедии.

Отметим, что это не первый случай суицида в белорусской армии в этом году. Так, в июле покончил с жизнью солдат-срочник, замкомвзвода 3-й роты 202-го батальона 6-й отдельной механизированной бригады в Гродно. В Минобороны тогда категорически отвергли доводы о том, что причиной суицида стала служба.

 
Теги: Гродно
 
 
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Еще одно самоубийство произошло в белорусской армии. На этот раз трагедия случилась в Мозырском пограничном отряде. Солдата обнаружили мертвым с признаками...
 
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