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Новое ЧП в белорусской армии: срочник покончил жизнь самоубийством
Источник материала: БДГ
Еще одно самоубийство произошло в белорусской армии. На этот раз трагедия случилась в Мозырском пограничном отряде. Солдата обнаружили мертвым с признаками самоубийства ночью 20 ноября.
По информации Госпогранкомитета, самоубийство совершил ефрейтор срочной службы 1999 года рождения. Молодой человек был призван год назад, имел положительные характеристики и поощрения от командования. Сообщается, что в ноябре он вернулся из отпуска, а после окончания срочной службы планировал остаться служить по контракту. Что послужило причиной суицида - покажет проверка. В ГПК выразили соболезнования семье погибшего.
Следственный комитет занимается расследованием трагедии.
Отметим, что это не первый случай суицида в белорусской армии в этом году. Так, в июле покончил с жизнью солдат-срочник, замкомвзвода 3-й роты 202-го батальона 6-й отдельной механизированной бригады в Гродно. В Минобороны тогда категорически
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Еще одно самоубийство произошло в белорусской армии. На этот раз трагедия случилась в Мозырском пограничном отряде. Солдата обнаружили мертвым с признаками...
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