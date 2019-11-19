Врач перечислил 12 предметов для дома, которые делают жизнь здоровее (все использует сам)

Источник материала: Tut.by

Врач, кандидат медицинских наук и автор книги « Что и когда есть » Андрей Беловешкин перечислил 12 предметов и устройств для здоровья, которые стоит иметь в квартире. Одни будут хорошо вам знакомы, другие могут удивить — но каждый опробован Андреем на себе и есть у него дома.

Увлажнитель воздуха «Сухость воздуха — это бич наших зим. Особенно с включением отопления. Добавьте к этому закупоренные на зиму окна — как результат, в квартире усиливается образование пыли и снижается влажность воздуха. Сухой воздух способствует высыханию слизистой рта, носа и глаз. Это увеличивает вероятность простуд: сухая слизистая легко трескается, что способствует проникновению вируса. Так что увлажнитель воздуха — отличное устройство для профилактики ОРЗ у детей и взрослых. Самые лучшие по технологии увлажнители — ультразвуковые. Нужно понимать, что они рассчитаны на определенную площадь: возможно, в квартиру понадобятся два. Как правило, они со встроенными гигрометрами: задаете необходимый уровень влажности — хотя бы 50% — и он будет автоматически поддерживаться».

Очиститель воздуха «PM2.5 и PM10 — это микрочастицы, меньше человеческого волоса. Они опасны тем, что могут проникать в легкие и вызывать там воспаление. Избавиться от них поможет очиститель. Очистители бывают разными, например, с угольными фильтрами, которые задерживают частицы. У меня с комбинированным, фотокаталитическим фильтром, который расщепляет мелкие летучие частицы. Очиститель воздуха не отменяет периодическое сквозное проветривание. В помещении воздух всегда грязнее, чем на улице — даже если за окном ездят машины».

Анализатор углекислого газа «Как правило, система вентиляции в помещениях есть — но никто не проверяет, как она работает. А значит, скорее всего, работает она плохо. Если углекислого газа в воздухе много, у людей болит голова. Анализатор углекислого как раз и нужен для того, чтобы оценить вентиляцию помещения. С открытым окном он покажет примерно 400 ppm. Желтый, опасный уровень — свыше 800 ppm. Использовать измеритель особенно важно на исходном этапе обустройства комнаты, чтобы понять, как поддерживать баланс: возможно, понадобится принудительная приточная вентиляция. У меня дома такая стоит. В офисе у знакомых сотрудники жаловались на головную боль после четырех часов. Провел измерение. Оказалось, все дело в вентиляции — ответственный просто выключал ее и уходил в это время».

Стойка или стол для работы стоя «Я много работаю дома, читаю — так что это предмет для меня важный. Что касается офисов, то во многих странах (например, в Финляндии) обеспечить стоячее рабочее место — это обязанность работодателя на законодательном уровне. Проблема сидения сейчас настолько актуальна, что ее называют „вторым курением“. Доказано , что если вы сидите более, чем 4−5 часов в день, то у вас возрастают риски для здоровья. И даже увеличение физической активности после работы не способно компенсировать вред, нанесенный неподвижным сидением. Есть стойка, а есть стол для работы стоя. Сделать демо-версию стоячего рабочего места можно дома за пять минут. Поставьте на стол небольшую табуретку или перевернутый стул, а сверху на эту конструкцию положите плоскую твердую подушку от дивана или кресла. Можно работать, опираясь на столешницу локтями, поэтому важно, чтобы столешница была расположена на комфортной для такой позы высоте. Не нужно вдаваться в крайности и восемь часов стоять. Это будет уже другая проблема Здоровому человеку можно полчаса поработать сидя, полчаса стоя. Будет и полезно для здоровья, и мозг переключится. К слову, работа стоя — история старая : в лицее Пушкина не было мест для сидения, только конторки».

Очки для работы вечером «Так называемые Blue Blocker — это очки желтоватого цвета, которые блокируют синюю часть спектра свет мониторов. Они помогают организму поддерживать циркадные биоритмы: заранее начать выработку гормона мелатонина, чтобы мы засыпали быстрее. „Внутренние часы“ контролируют не только сон, но и вес, уровни воспаления, чувствительность к инсулину и другие механизмы здоровья. Такие очки сейчас в моде среди биохакеров: в них ходят за три часа до сна. Но в идеале даже с ними лучше отказаться от телевизора, смартфона или компьютера за час до засыпания». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Врач к.м.н. Андрей Беловешкин (@beloveshkin) 2 Окт 2017 в 3:47 PDT

Лампа для фототерапии «Солнце всегда лучше лампы, но сколько у нас ясных дней? Особенно такое устройство актуально осенью и зимой — для борьбы с хандрой и депрессией. Утренний свет улучшает самочувствие и настроение, достаточно всего полчаса работы лампы. Если у вас есть собака, то выгуливать ее на свежем воздухе утром тоже полезно для здоровья.

Фото: beloveshkin.com Включать лампу идеально утром: наши „внутренние часы“ заводятся в начале дня. Хотя мы больше склонны переживать за вечер: „Что делать, я не могу уснуть!“ Решить эту проблему можно только с утра. Даже зарядка утром лучше повлияет на сон, чем физические упражнения днем или вечером».

Маска для сна и беруши «Это важные компоненты гигиены сна, которые улучшают его качество. «Если у вас действительно плотные рольшторы, можно обойтись без маски. Если нет, лучше ей воспользоваться: эксперименты показывают, что даже слабый свет ночью действует на организм вредно. Это проблема светового загрязнения. Нам иногда трудно заметить разницу, потому что эффект ночного освещения длительный, накапливается годами. Главное, чтобы была удобная и полностью закрывала глаза — не узенькая повязка. Для проверки примерьте маску днем: не видно света, значит, работает. Разным людям подходит разный дизайн, поэтому попробуйте подобрать для себя разные варианты. Что касается берушей , то есть миф, что люди привыкают к шуму и он не мешает. Но исследования показали, что мы реагируем на ночной шум, даже если не просыпаемся от него. То есть шум ухудшает качество сна и вредит здоровью намного больше, чем кажется на первый взгляд. В Беларуси, насколько мне известно, никто не продает восковые беруши, а ведь они лучше поролоновых (такие давят на уши, их нельзя долго использовать). Привожу себе из Польши, стоят 70−80 копеек на наши деньги. Беруши не одноразовые, менять достаточно раз в неделю».

Велотренажер, турник и гиря «Почему велотренажер, а не, например, беговая дорожка? Он меньше, плюс с ним удобно параллельно работать: читать, смотреть лекции — но, если хочется, можно и сериал. Лучше выбирать велотренажер, который меряет пульс: так можно подобрать правильную пульсовую зону, чтобы слишком не расслабляться и не крутить педали кое-как. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Врач к.м.н. Андрей Беловешкин (@beloveshkin) 5 Ноя 2016 в 9:49 PDT Турник у меня обычный, и гиря — старая, советской модели, в 16 кг. Все упражнения делятся на два типа: аэробные (как на велотренажере) и анаэробные (силовые). Делать нужно и те, и те. Я выполняю классическое сочетание трех упражнений : приседания, отжимания, подтягивания. Они задействуют большинство мышечных групп, и для здоровья этого достаточно".

Подставка под унитаз «Уже много лет у меня стоит подставка под унитаз. Утонченные натуры могут использовать научное название — устройства для постуральной модификации дефекации. Поза заметно влияет на процесс дефекации. Сидя на обычном унитазе, вы располагаете кишечник под нефизиологичным углом, обездвиживаете пуборектальные мышцы, которые нужны для участия в процессе. Нездоровый аноректальный угол повышает давление в кишечнике и внутрибрюшное давление (риск грыж!), что является фактором риска развития ряда болезней : от запоров и геморроя — до синдрома раздраженного кишечника. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Врач к.м.н. Андрей Беловешкин (@beloveshkin) 31 Окт 2019 в 12:57 PDT Исследования показывают, что использование подставок снижает риск запоров, помогает при проблемах с мочеиспусканием у женщин, в т.ч. и при беременности, при синдроме раздраженного кишечника, геморрое. Подставка не решит все проблемы с запорами. Нужно изменение питания, большая двигательная активность и так далее. Но в любом случае, такое приспособление — одна из тех мелочей, которые помогают оптимизировать работу кишечника. Свою подставку я делал на заказ. Можно, конечно, и тазик положить — но не так эстетично. По сути, подставка — копеечная штука, производство которой можно бы освоить на государственном заводе. И ошибиться с ней трудно — разве что сделать из слишком тонкого пластика".

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