Дед возил его на тренировки на ржавом УАЗике, а теперь он самый высокооплачиваемый русский в НХЛ

Источник материала: Tut.by

Хоккеисту сборной России Артемию Панарину 28. Летом он подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» и стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ. А когда-то Артемий жил в шахтерском городке Челябинской области с бабушкой и дедушкой, ездил на тренировки на проржавевшем УАЗике и учился не обращать внимания на насмешки сверстников. Про его путь, закалку и рекорды в лучшей лиге мира — в материале SPORT.TUT.BY.

Детство в Коркино и самодельная форма

Родители Артемия Панарина развелись, когда ему было три месяца. Бабушка с дедушкой по материнской линии взяли воспитание внука на себя, хотя жили довольно скромно.

Владимир Ильич, дедушка Артемия, работал шахтером в Коркино с населением чуть больше 30 тысяч человек, бабушка Нина Степановна подрабатывала портнихой и пекла на продажу пирожки. А еще семья держала корову, чтобы иметь дополнительный доход от надоев молока.

Денег хватало не всегда, а занятия хоккеем их требуют. Но деда Владимира это не остановило. Когда Артемию исполнилось пять, Владимир Ильич поставил внука на коньки. Он сам когда-то занимался хоккеем и мечтал, чтобы Тема вырос профессиональным спортсменом.

Сначала дедушка самостоятельно тренировал Артемия на стадионе, который зимой превращался в каток. Заставлял внука ходить по квартире в коньках 39 размера вместо домашних тапочек, «чтобы привыкал».

— Это были 90-е, негде было достать форму. Были большие проблемы с деньгами. Под крышей на чердаке валялось много старой экипировки, и я вырезал ему щитки, нагрудник — перешил все на пятилетнего. А супруга сшила специальные трусы из моей старой формы, — описывал первую экипировку Артемия Панарина Владимир Ильич.

Тренировки за 50 км и проржавевший УАЗик

Когда Артемий освоил азы катания, дедушка начал возить пятилетнего хоккеиста на тренировки в Челябинск за 50 километров от дома. Артемий ездил в ледовый шесть дней в неделю.

— Любовь к хоккею во мне никак не просыпалась. Я все хотел отдать, только бы меня перестали возить на эти тренировки! — с улыбкой рассказывал Панарин. — Хотелось погулять с ребятами, пошататься во дворе.

В распоряжении семьи был только старенький проржавевший УАЗик, в который дед усаживал внука перед очередной поездкой. Сверстники посмеивались над Артемием — то машина деда не заводилась, то слишком протертая форма выдавала скромный уклад жизни. Но Панарин стойко держался и именно в такие моменты закалял характер.

В подростковом возрасте тренеры «Трактора» перевели Артемия в команду рангом ниже — не верили в перспективы игрока, ссылаясь на мелкие габариты парня. Коучи говорили, что Тема не выдержит конкуренцию с рослыми сверстниками.

Тогда дедушка Владимир Ильич испугался, что внук перестанет прогрессировать в «команде дворового уровня», и перевел его в подольский «Витязь». И вот там, в Подмосковье, в 14-летнем Панарине разглядели то, чего не увидели челябинские тренеры.

Золото ЧМ и Кубок Гагарина

Уже в 17 лет Артемий дебютировал в КХЛ и вскоре стал звездой молодежного чемпионата мира. В финале в 2011 году Россия уступала Канаде со счетом 0:3, но в третьем периоде нападающий Панарин начал отыгрывать отставание. Он забросил первую и победную четвертую шайбу и вернулся домой с золотой медалью мирового первенства.

— Я много думал, как у ребенка разбудить желание, — рассуждал уже взрослый Панарин. — Понял, что надо быть хорошим педагогом. В этом плане у нас с дедом постоянно были состязания: то суп наперегонки ели, то в бане — кто кого перепарит, то в хоккей дома играли. Он мне все время поддавался и проигрывал.

Когда входишь во взрослую жизнь и появляются конкуренты, ты смотришь на них со стороны сильного, не со стороны слабого, которого всю жизнь обыгрывали и пинали во дворе, борешься за себя: «Нихрена себе, я всегда в порядке был, а тут ты пришел, меня обыгрываешь. Сейчас я тебе надеру задницу».

В Континентальной хоккейной лиге Панарин быстро вырвался на ведущие роли. После «Витязя» и «Ак Барса» он подписал контракт с питерским «СКА». С ним же в 2015-м и выиграл Кубок Гагарина.

Когда Артемий привез в родной Коркино трофей, дедушка говорил, что очередь выстроилась, как в Мавзолей.

— Он с перерывами несколько часов фотографировался. Сейчас народ уже ждет [Кубок] Стэнли, — не стесняется амбиций гордый дед.

«Хлебушек» в НХЛ

Весной 2015-го Артемий Панарин подписал первый контракт с клубом НХЛ — «Чикаго Блэкхокс».

— Некоторые говорят, что рублем меня поманили или долларом — и я продался. На самом деле не так. Я уехал в НХЛ на деньги в четыре раза меньшие, чем мне предлагали в России. В четыре раза, — подчеркивал Панарин. — Ехал из спортивных соображений. Здесь первая лига в мире, хотелось доказывать. Если ты стал лучшим бомбардиром КХЛ, ты же не скажешь, что ты лучший игрок в мире. Весело слушать такое.

В Америке фанаты моментально влюбились в простого коркинского парня и по-доброму прозвали его Breadman, а по-русски Хлебушек (из-за созвучия фамилии хоккеиста с названием известной в Штатах сети пекарен Panera Bread). С первой зарплаты в «Чикаго» Артемий купил дедушке внедорожник. По итогам первого заокеанского сезона Панарин выиграл приз «Колдер Трофи» — лучшему новичку года.

Он провел в «Чикаго» два ярких сезона, но не смог завоевать с клубом Кубок Стэнли. В 2017 году «ястребы» обменяли Панарина в «Коламбус Блю Джекетс», где он быстро превратился в главную звезду нападения.

Летом 2019-го Артемий стал одним из самых желанных неограниченно свободных агентов. Он был востребован во многих клубах НХЛ, но не все теперь готовы были потянуть по деньгам высококлассного нападающего из России.

В итоге Панарину предстояло сделать выбор: принять предложение «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Колорадо Эвеланш». Девушка Артемия Алиса Знарок, дочь тренера московского «Спартака» Олега Знарка, так описывала момент выбора:

— Я приехала в офис агента, Тема сидел там с утра на полу, в 12 начал пить виски. Жесткий стресс.

— Осталось два варианта: «Рейнджерс» и «Колорадо». Что думаешь? — спросил.

— Логичнее в «Колорадо».

— Почему?

— Там хороший состав, команда будет претендовать на Кубок Стэнли. Больше денег и меньше налоги, чем в Нью-Йорке. Мы вместе, собака у нас есть, все здорово, поехали, — говорю ему.

— Давай еще подумаем.

— Что тебе говорит сердце?

— Нью-Йорк.

— Вот и все. А что тогда меня спрашиваешь?

Дальше агент выбивал деньги из «Рейнджерс».

11,6 миллиона долларов и благотворительность

Сегодня среднегодовая зарплата Артемия Панарина в «Нью-Йорке» — 11,6 миллиона долларов. Больше только у 22-летней канадской суперзвезды лиги — Коннора Макдэвида.

При этом, по словам близких, Артемий остается все тем же простым парнем из Коркино.

— Просит, чтобы пирог приготовила, как приезжает, — рассказывает бабушка Нина Степановна. — Домашний компот очень любит. Курицу запеченную или окорочка. Когда уехал, говорил, что соскучился по картошке и пирогам.

В родной город он приезжает каждое лето — хотя бы на два-три дня.

— Сейчас в Коркино постоянно живет одна бабушка. Другая с дедушкой переехали в Питер, я купил им там квартиру. Но они такие: заклинит — уезжают в Коркино. Поживут там две недели — назад возвращаются. И наоборот, — отмечал в интервью хоккеист.

На вопрос, куда он тратит свои огромные заработки, 28-летний Панарин спокойно отвечает:

— Никуда не трачу. Сейчас живу просто и стараюсь на всем экономить. Конечно, ни в чем себе не отказываю, но самолеты не снимаю каждую неделю. Если лететь недолго, спокойно эконом беру.

У нас в России просто такой менталитет: у меня остались 10 тысяч, нахрен мне они нужны, зарплата же завтра, пойду и все это потрачу. Я стараюсь так не делать. Потом еще жить много, надо думать о будущем. Медицина, близкие…

Я рад, что сейчас смог спокойно помочь бабушкам и дедушкам. В Питере они сделали несколько операций, раз семь ходили в клинику. Я их полечил — наверное, к миллиону сумма пришла. Я вот не знаю, как обычным людям найти такие деньги. Но я рад, что у меня они есть и имеется возможность помочь близким.

В сентября нападающий сборной России создал благотворительный фонд. На вопрос, чем фонд будет заниматься, Артемий отвечает :

— У меня есть отведенный миллион долларов — хотим инвестировать его в ценные бумаги в Америке. В среднем получается 8% заработка каждый год. Эти 8% мы будем раздавать больным детям, детдомам или пенсионерам.