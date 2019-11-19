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Дед возил его на тренировки на ржавом УАЗике, а теперь он самый высокооплачиваемый русский в НХЛ

20.11.2019 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккеисту сборной России Артемию Панарину 28. Летом он подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» и стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ. А когда-то Артемий жил в шахтерском городке Челябинской области с бабушкой и дедушкой, ездил на тренировки на проржавевшем УАЗике и учился не обращать внимания на насмешки сверстников. Про его путь, закалку и рекорды в лучшей лиге мира — в материале SPORT.TUT.BY.

Детство в Коркино и самодельная форма

Родители Артемия Панарина развелись, когда ему было три месяца. Бабушка с дедушкой по материнской линии взяли воспитание внука на себя, хотя жили довольно скромно.

Владимир Ильич, дедушка Артемия, работал шахтером в Коркино с населением чуть больше 30 тысяч человек, бабушка Нина Степановна подрабатывала портнихой и пекла на продажу пирожки. А еще семья держала корову, чтобы иметь дополнительный доход от надоев молока.

Денег хватало не всегда, а занятия хоккеем их требуют. Но деда Владимира это не остановило. Когда Артемию исполнилось пять, Владимир Ильич поставил внука на коньки. Он сам когда-то занимался хоккеем и мечтал, чтобы Тема вырос профессиональным спортсменом.

Сначала дедушка самостоятельно тренировал Артемия на стадионе, который зимой превращался в каток. Заставлял внука ходить по квартире в коньках 39 размера вместо домашних тапочек, «чтобы привыкал».

— Это были 90-е, негде было достать форму. Были большие проблемы с деньгами. Под крышей на чердаке валялось много старой экипировки, и я вырезал ему щитки, нагрудник — перешил все на пятилетнего. А супруга сшила специальные трусы из моей старой формы, — описывал первую экипировку Артемия Панарина Владимир Ильич.

Тренировки за 50 км и проржавевший УАЗик

Когда Артемий освоил азы катания, дедушка начал возить пятилетнего хоккеиста на тренировки в Челябинск за 50 километров от дома. Артемий ездил в ледовый шесть дней в неделю.

— Любовь к хоккею во мне никак не просыпалась. Я все хотел отдать, только бы меня перестали возить на эти тренировки! — с улыбкой рассказывал Панарин. — Хотелось погулять с ребятами, пошататься во дворе.

В распоряжении семьи был только старенький проржавевший УАЗик, в который дед усаживал внука перед очередной поездкой. Сверстники посмеивались над Артемием — то машина деда не заводилась, то слишком протертая форма выдавала скромный уклад жизни. Но Панарин стойко держался и именно в такие моменты закалял характер.

В подростковом возрасте тренеры «Трактора» перевели Артемия в команду рангом ниже — не верили в перспективы игрока, ссылаясь на мелкие габариты парня. Коучи говорили, что Тема не выдержит конкуренцию с рослыми сверстниками.

Тогда дедушка Владимир Ильич испугался, что внук перестанет прогрессировать в «команде дворового уровня», и перевел его в подольский «Витязь». И вот там, в Подмосковье, в 14-летнем Панарине разглядели то, чего не увидели челябинские тренеры.

Золото ЧМ и Кубок Гагарина

Уже в 17 лет Артемий дебютировал в КХЛ и вскоре стал звездой молодежного чемпионата мира. В финале в 2011 году Россия уступала Канаде со счетом 0:3, но в третьем периоде нападающий Панарин начал отыгрывать отставание. Он забросил первую и победную четвертую шайбу и вернулся домой с золотой медалью мирового первенства.

— Я много думал, как у ребенка разбудить желание, — рассуждал уже взрослый Панарин. — Понял, что надо быть хорошим педагогом. В этом плане у нас с дедом постоянно были состязания: то суп наперегонки ели, то в бане — кто кого перепарит, то в хоккей дома играли. Он мне все время поддавался и проигрывал.

Когда входишь во взрослую жизнь и появляются конкуренты, ты смотришь на них со стороны сильного, не со стороны слабого, которого всю жизнь обыгрывали и пинали во дворе, борешься за себя: «Нихрена себе, я всегда в порядке был, а тут ты пришел, меня обыгрываешь. Сейчас я тебе надеру задницу».

В Континентальной хоккейной лиге Панарин быстро вырвался на ведущие роли. После «Витязя» и «Ак Барса» он подписал контракт с питерским «СКА». С ним же в 2015-м и выиграл Кубок Гагарина.

Когда Артемий привез в родной Коркино трофей, дедушка говорил, что очередь выстроилась, как в Мавзолей.

— Он с перерывами несколько часов фотографировался. Сейчас народ уже ждет [Кубок] Стэнли, — не стесняется амбиций гордый дед.

«Хлебушек» в НХЛ

Весной 2015-го Артемий Панарин подписал первый контракт с клубом НХЛ — «Чикаго Блэкхокс».

— Некоторые говорят, что рублем меня поманили или долларом — и я продался. На самом деле не так. Я уехал в НХЛ на деньги в четыре раза меньшие, чем мне предлагали в России. В четыре раза, — подчеркивал Панарин. — Ехал из спортивных соображений. Здесь первая лига в мире, хотелось доказывать. Если ты стал лучшим бомбардиром КХЛ, ты же не скажешь, что ты лучший игрок в мире. Весело слушать такое.

В Америке фанаты моментально влюбились в простого коркинского парня и по-доброму прозвали его Breadman, а по-русски Хлебушек (из-за созвучия фамилии хоккеиста с названием известной в Штатах сети пекарен Panera Bread). С первой зарплаты в «Чикаго» Артемий купил дедушке внедорожник. По итогам первого заокеанского сезона Панарин выиграл приз «Колдер Трофи» — лучшему новичку года.

Он провел в «Чикаго» два ярких сезона, но не смог завоевать с клубом Кубок Стэнли. В 2017 году «ястребы» обменяли Панарина в «Коламбус Блю Джекетс», где он быстро превратился в главную звезду нападения.

Летом 2019-го Артемий стал одним из самых желанных неограниченно свободных агентов. Он был востребован во многих клубах НХЛ, но не все теперь готовы были потянуть по деньгам высококлассного нападающего из России.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alisa Znarok (@alisaznarok) 20 Янв 2019 в 2:11 PST

В итоге Панарину предстояло сделать выбор: принять предложение «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Колорадо Эвеланш». Девушка Артемия Алиса Знарок, дочь тренера московского «Спартака» Олега Знарка, так описывала момент выбора:

— Я приехала в офис агента, Тема сидел там с утра на полу, в 12 начал пить виски. Жесткий стресс.

— Осталось два варианта: «Рейнджерс» и «Колорадо». Что думаешь? — спросил.

— Логичнее в «Колорадо».

— Почему?

— Там хороший состав, команда будет претендовать на Кубок Стэнли. Больше денег и меньше налоги, чем в Нью-Йорке. Мы вместе, собака у нас есть, все здорово, поехали, — говорю ему.

— Давай еще подумаем.

— Что тебе говорит сердце?

— Нью-Йорк.

— Вот и все. А что тогда меня спрашиваешь?

Дальше агент выбивал деньги из «Рейнджерс».

11,6 миллиона долларов и благотворительность

Сегодня среднегодовая зарплата Артемия Панарина в «Нью-Йорке» — 11,6 миллиона долларов. Больше только у 22-летней канадской суперзвезды лиги — Коннора Макдэвида.

При этом, по словам близких, Артемий остается все тем же простым парнем из Коркино.

— Просит, чтобы пирог приготовила, как приезжает, — рассказывает бабушка Нина Степановна. — Домашний компот очень любит. Курицу запеченную или окорочка. Когда уехал, говорил, что соскучился по картошке и пирогам.

В родной город он приезжает каждое лето — хотя бы на два-три дня.

— Сейчас в Коркино постоянно живет одна бабушка. Другая с дедушкой переехали в Питер, я купил им там квартиру. Но они такие: заклинит — уезжают в Коркино. Поживут там две недели — назад возвращаются. И наоборот, — отмечал в интервью хоккеист.

На вопрос, куда он тратит свои огромные заработки, 28-летний Панарин спокойно отвечает:

— Никуда не трачу. Сейчас живу просто и стараюсь на всем экономить. Конечно, ни в чем себе не отказываю, но самолеты не снимаю каждую неделю. Если лететь недолго, спокойно эконом беру.

У нас в России просто такой менталитет: у меня остались 10 тысяч, нахрен мне они нужны, зарплата же завтра, пойду и все это потрачу. Я стараюсь так не делать. Потом еще жить много, надо думать о будущем. Медицина, близкие…

Я рад, что сейчас смог спокойно помочь бабушкам и дедушкам. В Питере они сделали несколько операций, раз семь ходили в клинику. Я их полечил — наверное, к миллиону сумма пришла. Я вот не знаю, как обычным людям найти такие деньги. Но я рад, что у меня они есть и имеется возможность помочь близким.

В сентября нападающий сборной России создал благотворительный фонд. На вопрос, чем фонд будет заниматься, Артемий отвечает:

— У меня есть отведенный миллион долларов — хотим инвестировать его в ценные бумаги в Америке. В среднем получается 8% заработка каждый год. Эти 8% мы будем раздавать больным детям, детдомам или пенсионерам.

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Летом он подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» и стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ. А когда-то Артемий жил в шахтерском городке...
 
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