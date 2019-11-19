ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полиция допросила Лолиту по делу о взломе почты ее мужа

20.11.2019 14:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Муж Лолиты Милявской заявил в полицию о взломе своей почты и соцсетей, пишет Mash. Сообщается, что певицу уже допросили, кроме того, она сама прокомментировала случившееся.


Как мы уже неоднократно писали, белорус Дмитрий Иванов разводится с певицей (для нее это был пятый брак) — и тут, вдобавок ко всему, хакеры увели у него сначала почту, изменив привязанный к ней номер телефона, а потом и аккаунт в Facebook. При этом личные переписки Иванова уже «слили» в Сеть.

По данным Mash, муж звезды просит полицию возбудить уголовное дело сразу по двум статьям: неправомерный доступ к информации и нарушение тайны переписки.

Также известно, что полиция уже допросила Лолиту Милявскую прямо во время гастролей по делу о взломе почты ее мужа. Выяснилось, что номер телефона, которым воспользовались хакеры, принадлежит самой певице. Кто это сделал, следователи пока не выяснили.

— Замечательно, может подозревать сколько угодно. Объяснения в полицию даны. Компьютер — моя собственность, взломов не было. Переписка была оставлена по его неосторожности или глупости, — приводит Mash слова певицы.


Напомним, Ранее Лолита писала о разводе:

— Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!

У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь.

Кроме того, СМИ выяснили, к кому ушел Дмитрий — к белоруске Ольге.

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И пеица объяснила, как это могло произойти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы-2019: предварительные данные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика