Полиция допросила Лолиту по делу о взломе почты ее мужа

Источник материала: Tut.by

Муж Лолиты Милявской заявил в полицию о взломе своей почты и соцсетей, пишет Mash. Сообщается, что певицу уже допросили, кроме того, она сама прокомментировала случившееся.





Как мы уже неоднократно писали, белорус Дмитрий Иванов разводится с певицей (для нее это был пятый брак) — и тут, вдобавок ко всему, хакеры увели у него сначала почту, изменив привязанный к ней номер телефона, а потом и аккаунт в Facebook. При этом личные переписки Иванова уже «слили» в Сеть.

По данным Mash, муж звезды просит полицию возбудить уголовное дело сразу по двум статьям: неправомерный доступ к информации и нарушение тайны переписки.

Также известно, что полиция уже допросила Лолиту Милявскую прямо во время гастролей по делу о взломе почты ее мужа. Выяснилось, что номер телефона, которым воспользовались хакеры, принадлежит самой певице. Кто это сделал, следователи пока не выяснили.

— Замечательно, может подозревать сколько угодно. Объяснения в полицию даны. Компьютер — моя собственность, взломов не было. Переписка была оставлена по его неосторожности или глупости, — приводит Mash слова певицы.





Напомним, Ранее Лолита писала о разводе:

— Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!

У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь.

Кроме того, СМИ выяснили, к кому ушел Дмитрий — к белоруске Ольге .