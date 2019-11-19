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Полиция допросила Лолиту по делу о взломе почты ее мужа
Источник материала: Tut.by
Муж Лолиты Милявской заявил в полицию о взломе своей почты и соцсетей,
Как мы уже неоднократно писали, белорус Дмитрий Иванов
По данным Mash, муж звезды просит полицию возбудить уголовное дело сразу по двум статьям: неправомерный доступ к информации и нарушение тайны переписки.
Также известно, что полиция уже допросила Лолиту Милявскую прямо во время гастролей по делу о взломе почты ее мужа. Выяснилось, что номер телефона, которым воспользовались хакеры, принадлежит самой певице. Кто это сделал, следователи пока не выяснили.
— Замечательно, может подозревать сколько угодно. Объяснения в полицию даны. Компьютер — моя собственность, взломов не было. Переписка была оставлена по его неосторожности или глупости, — приводит Mash слова певицы.
Напомним, Ранее Лолита писала о разводе:
— Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!
У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь.
Кроме того, СМИ выяснили, к кому ушел Дмитрий —
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