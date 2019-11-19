Время выбрало педагога

Источник материала: Ивьевский край

Через разный практический опыт освоить новые управленческие знания и навыки позволил семинар-практикум для заместителей руководителя по учебной, учебно-воспитательной работе учреждений общего среднего образования со стажем работы до двух лет, организованный на базе Субботникской средней школы Ивьевского района.

Участники мероприятия повышали профессиональную компетентность по вопросам организации методической работы в учреждении образования.













Педагогическое сообщество всегда шагает в ногу со временем, а потому точно знает, что воспитывать управленцев надо и что не нужно думать, будто это сложно или невозможно. Возможно!

Семинар - это школа уже не вертикального, а горизонтального роста. Потому что, занимая новые должности, любой управленец должен браться и за новые задачи. А для этого - обучаться своему ремеслу как у высококвалифицированных коллег, так и у старших по должности. В какой-то степени способности руководителя можно приобрести, походив в "подмастерьях" у настоящего "мастера", желательно эксперта высшего класса - он научит большему, чем рядовой учитель.

Сделать молодых талантливых управленцев частью команды - задача не из простых, тем более, что команда педагогов, собравшихся на данном мероприятии, - персонал высокоинтеллектуальный, интересный и "штучный". Участники семинара имели возможность задать опытным специалистам интересующие вопросы по эффективности предложенных разработок, познакомиться с материалами их работы.

Открыла семинар методист методического отдела мониторинга и управления качеством образования центра методической и информационно-аналитической работы государственного учреждения образования "Гродненский областной институт развития образования" Анна Марьяновна Карпович.

Она призвала педагогов поразмышлять над вопросом "Что способствует и что препятствует профессиональной компетентности педагога?", назвала задачи семинара-практикума, среди которых "Трансляция опыта учреждений образования Ивьевского района по повышению профессиональной компетентности педагогических работников".

Начальником отдела образования Ивьевского райисполкома Еленой Николаевной Хомко дана высокая оценка деятельности учреждений образования Ивьевщины и уделено пристальное внимание выполнению приоритетных задач, поставленных перед педагогами нашего района. Рассказывая об образовательном пространстве Ивьевского района - опыте и перспективах развития - Елена Николаевна затронула такие важные аспекты, как инновационная деятельность, информационное взаимодействие (учителя-учащиеся-родители), работа с молодыми специалистами, повышение профессионального уровня педагогов и их достижения, опыт учителей-предметников, публикационная активность, творческая инициатива учителей Ивьевского района, у которых есть чему поучиться.

Стоит отметить содержательное наполнение данного семинара-практикума.











Лучший опыт работы по совершенствованию профессиональной компетентности педагогических работников учреждений образования Ивьевского района: региональный аспект - транслировала заведующий государственным учреждением "Ивьевский учебно-методический кабинет" Татьяна Васильевна Бакунович.

Татьяна Васильевна отметила, что время выбрало педагога и предъявило ему требования: двигаться, действовать, проявлять инициативу.

Заведующий Ивьевским учебно-методическим кабинетом рассказала о возможностях повышения квалификации на базе учреждений образования Ивьевского района, что дает возможность экономии средств и своевременной подготовки. Также ею были освещены такие вопросы, как направления методического сопровождения образовательного процесса, проблемное поле деятельности организационно-методического центра, традиционные и нетрадиционные формы профессионального общения, семинары на хозрасчетной основе, мероприятия для педагогов, интернет-конференции.

Татьяна Васильевна с особой гордостью рассказала о закрытом сайте отдела образования Ивьевского района, отмеченного в области за качественное методическое наполнение.

Заведующий Ивьевским учебно-методическим кабинетом поделилась со слушателями разработкой и сценарием деловой игры "Профессионалы".

Освещая тему "Наставничество", Т.В. Бакунович цитировала своих любимых педагогов.

А вашу душу не затронуло бы такое пожелание: "Успехов грандиозных, многомерных, идей инновационных, бесконечных, любви нежной (конечно же, к работе).

"Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате нет каких-нибудь достижений",- подвела итог Татьяна Васильевна.

После доклада М.И. Городович "Методическое сопровождение профессиональной адаптации молодого специалиста" пришли к выводу, что необходимо обеспечить молодым специалистам методическое сопровождение и помочь минимизировать стресс на рабочем месте. Вместе с О.И. Лежневич рассматривали продукт работы творческой группы - лэпбук (записная книжка, книжка со слоем, откидная книжка или книга с надписью - это тип учебника из одного предмета, созданного, как правило, в качестве дополнения к учебной программе). О работе ресурсного центра и о возможном его выходе через два года на областной уровень размышляли вместе с Н.В. Силюк. Изучали нетрадиционные подходы к составлению индивидуального образовательного маршрута под руководством Л.С. Бакун.

В ходе теоретической части семинара вниманию педагогов были представлены доклады: "Рейтинг педагога - индивидуальная комплексная оценка результатов профессиональной деятельности" (Т.В. Барабан); "Интерактивные формы, методы и приемы работы с педагогическими работниками" (Е.П. Валюшкевич); "Организация мотивационно-развивающей среды для обеспечения активной профессиональной позиции педагога (Е.В. Варнашова).

Методист методического отдела мониторинга и управления качеством образования центра методической и информационно-аналитической работы государственного учреждения образования "Гродненский областной институт развития образования" Анна Марьяновна Карпович обратила внимание заместителей руководителя по учебной, учебно-воспитательной работе учреждений общего среднего образования со стажем работы до двух лет на важные локальные, нормативные, правовые документы.

Практические аспекты семинара были представлены на занятиях: " Кейс-метод как средство развития профессиональной компетентности педагогов (О.В. Комар, И.С. Яцкевич), " Психолого-педагогические условия повышения профессиональной компетентности педагогов".

Не обошлось и без релаксационной программы.

Выставку "Творческая семья" представила учитель начальных классов, педагог дополнительного образования Субботникской средней школы Мария Николаевна Ленцевич. Творческая семья - это мама Марии, кстати, тоже Мария: Мария Федоровна Панюсько, сестра Светлана Николаевна Иванова, брат Андрей Анатольевич Ленцевич, сын Евгений Анатольевич Ленцевич. Целых три поколения педагогов! Поразили воображение работы, выполненные из новых материалов и в разных техниках. Модульное оригами, художественная вышивка, бисероплетение, квиллинг, канзаши - всего не перечесть!

Обзорную экскурсию по агрогородку Субботники провела заместитель директора по учебно-воспитательной работе Субботникской средней школы Оксана Вячеславовна Комар. У агрогородка своя неповторимая история, культура, своеобразный колорит. Панорама местности, костел, усыпальница…Гостей было чем удивить!

И. Холяво.

Фото С.Зенкевича.