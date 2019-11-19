В Мозыре ранее судимый угнал автомобиль и совершил на ней ДТП

Источник материала: Mlife

Утром 17 ноября жительница райцентра обратилась в милицию с сообщением о хищении автомобиля «Хонда Цивик», который принадлежит сыну. Позже заявление об угоне написал и сам 22-летний владелец.

В тот же день задержали 20-летнего ранее судимого за хулиганство и умышленное причинение легкого телесного повреждения мозырянина, который может быть причастен к угону иномарки.

По предварительной информации, накануне молодые люди шумно провожали своего знакомого в армию. Ближе к утру хозяин автомобиля уснул. Мозырянин без разрешения взял ключ от машины.

В 7 часов утра он предложил прокатиться двум случайным по компании знакомым. Через 700 метров на улице Чапаева пьяный водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Прыжок через бордюр и крутой спуск со склона нанес автомобилю значительные повреждения. Драйвер и пассажиры не пострадали.

После ДТП молодой человек вернулся назад и попытался вернуть ключи владельцу Хонды. Отсутствие машины он аргументировал тем, что просто закончилось топливо. Но когда хозяин автомобиля узнал реальную информацию о случившемся, обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном угоне.

По факту совершения угона Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК Республики Беларусь.