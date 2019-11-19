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Беларусь улучшила позицию в Индексе гражданства, но по-прежнему сильно отстает даже от России

20.11.2019 15:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь улучшила позицию в Индексе гражданства, но по-прежнему сильно отстает даже от России

Henley & Partners представила очередной Индекс гражданств мира, который дает объективную оценку гражданств разных стран. Беларусь заняла 86-ю позицию.

Первое место несколько лет подряд занимает гражданство Франции. Страна набрала 83,5% из возможных 100%. С небольшим отставанием за ней следуют Германия и Нидерланды. Франция опередила их за счет более высокого показателя в возможностях для граждан жить и работать в других странах. В пятерку лидеров вошли Дания, Норвегия, Швеция и Исландия. Великобритания за год поднялась на три позиции и сейчас находится на 8-м месте (80,3%). Но результаты договоренностей по Brexit могут существенно ухудшить позицию страны в рейтинге. США занимает 25-е место, уступая странам Евросоюза в возможности жить и работать в других странах без необходимости получения визы.

Самые низкие показатели у Афганистана (15,4%) и Сомали (13,8%). В целом, Восточный Тимор (92-е место) показал самый заметный рост в рейтинге с 2014 года, поднявшись на 26 позиций. Гражданство Катара претерпело значительное падение – 25 позиция вниз с 2014 года.

Беларусь заняла 86-е место (34,8%), за год улучшив позицию в общем рейтинге, но потеряв 0,1%. В то же время за последние 5 лет страна прибавила 1,5%.


Европейские страны, которые предоставляют иностранцам возможность получить гражданство в обмен на инвестиции, находятся на верхних строчках рейтинга. Австрия занимает 12-е место с показателем 79,7%. Мальта за год поднялась с 23-го на 16-е место (77,6%), Кипр – с 25-го на 21-е (75,3%). Черногория, которая недавно начала прием заявок на участие в новой инвестиционной программе, занимает 64-е место (40,9%).

Кристиан Келин, председатель совета директоров группы компаний Henley & Partners:

«Очевидно, что гражданство оказывает непосредственное влияние на наши возможности, на свободу путешествовать, заниматься бизнесом и иметь более здоровую, долгую и качественную жизнь. Реальность, которую описывает QNI, во многих отношениях несправедлива и прискорбна: в большинстве случаев наше гражданство играет важную роль в установлении крайне иррационального потолка для наших устремлений. Одним из способов улучшения ценности гражданства является участие в программах получения гражданства или ВНЖ за инвестиции».

QNI анализирует массив статистических данных для предоставления объективной картины о возможностях и ограничениях каждого гражданства. Индекс рассматривает как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах), влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.

Комбинация данных ООН, Всемирного банка, Международной ассоциации воздушного транспорта дали уникальный и понятный инструмент измерения качества гражданств, позволяющий ранжировать гражданства по шкале от 0% до 100%.

Все гражданства разделены на пять категорий: наивысшая категория (показатель от 75 % и выше), высшая категории (от 50 % до 74,9 %); высокая категория (от 35% до 49,9 %), средняя категория (от 20 % до 34,9%) и низкая категория (ниже 20 %).

Последнее издание индекса, опубликованное компанией Hart, заменило предыдущее издание The Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index, и представляет собой новый рейтинг. Методология была обновлена, предыдущие данные пересмотрены и переоценены.

 
 
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Henley & Partners представила очередной Индекс гражданств мира, который дает объективную оценку гражданств разных стран. Беларусь заняла 86-ю позицию.
 
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