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«Шлюбная гарачка» в кино: премьеру нового фильма в белорусской озвучке проанонсировала сбежавшая невеста

20.11.2019 15:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вчера на минском вокзале пассажиры встречали сбежавшую со свадьбы невесту – в белом платье, с букетом и в слезах. Те, кто попытался ей помочь, были вознаграждены билетами в кино: неравнодушные прохожие станут одними из первых зрителей американской комедии «Шлюбная гарачка», озвученной на белорусский язык «Тутэйшын Студыяй». Премьера фильма состоится 21 ноября, а перформанс с невестой организаторы провели накануне для того, чтобы узнать, как белорусы относятся к браку.

«Шлюбная гарачка» – новая комедия режиссера Роберта Лукетича, озвученная на белорусский язык в рамках совместного проекта видеосервиса VOKA и сети Silver Screen «Тутэйшын Студыя».

Фильм посвящен отношению к браку девушек поколения Y, которые не стремятся замуж, не готовы принимать серьезные решения в жизни, не стараются быть «удобными в быту» и хотят полной независимости. Насколько это актуально для Беларуси, где, если верить статистике, больше половины браков заканчиваются разводами? 

Ответ на этот вопрос и попыталась узнать та самая невеста: заплаканная актриса в белом платье ходила по вокзалу и рассказывала людям, которые пытались ей помочь, что сбежала со свадьбы из-за давления новых родственников, разбила телефон и теперь не знает, как ей поступить.

Большинство пассажиров либо не обращали на девушку внимания, либо издали показывали пальцем и делали фото и видео на телефон. А те люди, которые все же проявили сочувствие, считают, что выйти замуж – значит создать новую семью, а не стать частью другой. Поэтому мнение свекрови, дядей-тетей и других родственников учитывать не стоит. Важно одно – быть уверенной в человеке, которого ты выбрала. 

Все пассажиры, вовлеченные в эксперимент на вокзале, получили пригласительные билеты на «Шлюбную гарачку». С 21 ноября фильм на белорусском языке выходит в прокат в VOKA CINEMA и других залах сети Silver Screen. 

В озвучке приняли участие известные актеры нашей страны: Кристина Дробыш, Андрей Милюхин, Олег Гарбуз, Алеся Лесникова, Татьяна Ружавская и другие.

 
 
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Вчера на минском вокзале пассажиры встречали сбежавшую со свадьбы невесту – в белом платье, с букетом и в слезах.
 
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