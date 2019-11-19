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«Табакерку» поставили в ста метрах от детской поликлиники. Это вообще законно?!

20.11.2019 15:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске установили очередную «Табакерку», только теперь – рядом с четвертой детской поликлиникой и школой. Киоск стоит на улице Неманской, 80, и от поликлиники его отделяют всего 150 метров. Минчане требовали, чтобы местные власти объяснили, как это вообще вышло, и убрали точку – и те ответили. Об этом сообщил блогер Антон Мотолько в своем Telegram-канале.

Первый ответ пришел в начале ноября, за подписью первого зампреда Комитета архитектуры и градостроительства Елены Суходоловой. Минчанам объяснили, что Мингорисполком, действительно, рекомендует не ставить «Табакерки» возле учреждений здравоохранения и образования (те самые поликлиника и школа). Но киоск стоит рядом с остановкой, а остановка – рядом с жилым домом. Значит, никаких нарушений нет.

Спустя почти три недели пришел ответ номер два. Там матчасть пообъемнее, но главное в том, что городские власти нашли лазейку в собственных правилах. В Комитете архитектуры сказали, что Мингорисполком не указал конкретные расстояния от больниц, поликлиник, школ и так далее до «Табакерок» – поэтому «нарушений не усматривается».


Фото: t.me/motolkohelp.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске установили очередную «Табакерку», только теперь – рядом с четвертой детской поликлиникой и школой. Киоск стоит на улице Неманской, 80, и от поликлиники...
 
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