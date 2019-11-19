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Mastercard и БПС-Сбербанк объявляют месяц подарков в честь запуска Apple Pay в Беларуси

20.11.2019 15:47 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Mastercard и БПС-Сбербанк объявляют месяц подарков в честь запуска Apple Pay в Беларуси
Mastercard и БПС-Сбербанк объявляют месяц подарков в честь запуска Apple Pay в Беларуси

Начиная с 20 ноября и до 20 декабря всем держателям карт Mastercard, которые оплачивают Apple Pay проезд на турникетах в Минском метрополитене, Mastercard и БПС-Сбербанк дарят 20 бесплатных поездок. А с 20 ноября до 3 декабря при оплате в МакДональдс заказа от 8 рублей картой Mastercard БПС-Сбербанка с Apple Pay в подарок можно получить десерт МакФлурри.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы держателям карт Mastercard были доступны самые передовые платежные инновации и интересные привлекательные предложения от нашей платежной системы, — отметила управляющий директор Mastercard в Армении, Беларуси и Казахстане Нина Виллемс. — Платить в одно касание к терминалу смартфоном или другим умным устройством – это просто и безопасно, и это удобное преимущество, которое дает банковская карта. Технологии помогают нам беречь время и с выгодой решать многие повседневные задачи. Мы поздравляем всех с запуском в Беларуси Apple Pay и рады, что у держателей карт Mastercard теперь есть еще более широкий выбор способов оплаты покупок».

 
 
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Платежная система Mastercard и БПС-Сбербанк сообщают о специальных предложениях для держателей карт Mastercard в связи со стартом работы Apple Pay в Беларуси.
 
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