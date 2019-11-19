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Белорусы и Черная пятница : 63% будут шопиться на работе, мужчины потратят в 3 раза больше женщин
Источник материала: Myfin
Согласно результатам проведённого опроса, среднестатистические белорусы готовы потратить 312 рублей, а белоруски — 110 рублей. Это обстоятельство объяснимо тем, что в тройку популярных среди мужчин покупок на Black Friday входит электроника. Женщины в Чёрную пятницу приобретают в основном одежду, обувь и косметику с парфюмерией.
Но женщины в среднем покупают больше товаров: 3,8 против 3,5 у мужчин. Кроме того, они посвящают покупкам на 35% больше времени.
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Фото носит иллюстративный характер, источник: depositphotos.com Согласно результатам проведённого опроса, среднестатистические белорусы готовы потратить 312...
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