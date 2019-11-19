Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности и теперь называют гостьей из прошлого

Источник материала: СТВ

Сторонники теорий заговора считают, что Грета Тунберг – путешественница во времени. Такой вывод они сделали, увидев фото 120-летней давности.

Как сообщает Daily Mail, снимок был опубликован в Twitter. На нем изображены трое детей, которые добывают воду из колодца в Канаде.





На фото, сделанном в 1898 году, на переднем плане стоит молодая девушка, которая очень похожа на Грету Тунберг.

Снимок был обнаружен в архивах Вашингтонского университета, а пользователи соцсетей поделились забавными теориями заговора.

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?



Фото: instagram.com/gretathunberg

Один из комментаторов пошутил, что шведку отправили в будущее, чтобы спасти Землю. Такую версию поддержали многие.



Фото: instagram.com/gretathunberg

16-летняя Грета Тунберг стала символом движения молодых активистов, которые привлекают внимание к проблемам изменения климата.