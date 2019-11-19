|
Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности и теперь называют гостьей из прошлого
Источник материала: СТВ
Сторонники теорий заговора считают, что Грета Тунберг – путешественница во времени. Такой вывод они сделали, увидев фото 120-летней давности.
Как
На фото, сделанном в 1898 году, на переднем плане стоит молодая девушка, которая очень похожа на Грету Тунберг.
Снимок был обнаружен в архивах Вашингтонского университета, а пользователи соцсетей поделились забавными теориями заговора.
Один из комментаторов пошутил, что шведку отправили в будущее, чтобы спасти Землю. Такую версию поддержали многие.
16-летняя Грета Тунберг стала символом движения молодых активистов, которые привлекают внимание к проблемам изменения климата.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сторонники теорий заговора считают, что Грета Тунберг – путешественница во времени. Такой вывод они сделали, увидев фото 120-летней давности. Как сообщает Daily Mail,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)