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Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности и теперь называют гостьей из прошлого

20.11.2019 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сторонники теорий заговора считают, что Грета Тунберг – путешественница во времени. Такой вывод они сделали, увидев фото 120-летней давности.  

Как сообщает Daily Mail, снимок был опубликован в Twitter. На нем изображены трое детей, которые добывают воду из колодца в Канаде.  

Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности и теперь называют гостьей из прошлого

На фото, сделанном в 1898 году, на переднем плане стоит молодая девушка, которая очень похожа на Грету Тунберг.  

Снимок был обнаружен в архивах Вашингтонского университета, а пользователи соцсетей поделились забавными теориями заговора.  

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?  

Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности и теперь называют гостьей из прошлого
Фото: instagram.com/gretathunberg

Один из комментаторов пошутил, что шведку отправили в будущее, чтобы спасти Землю. Такую версию поддержали многие. 

Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности и теперь называют гостьей из прошлого
Фото: instagram.com/gretathunberg

16-летняя Грета Тунберг стала символом движения молодых активистов, которые привлекают внимание к проблемам изменения климата. 

«Вы украли мои мечты». Как шведка стала самым известным подростком в мире (читать далее). 

Люди в материале: Грета Тунберг
 
 
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Сторонники теорий заговора считают, что Грета Тунберг – путешественница во времени. Такой вывод они сделали, увидев фото 120-летней давности.   Как сообщает Daily Mail,...
 
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