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Магнитные бури обрушились на Землю. Когда они закончатся и что делать метеозависимым людям
Источник материала: СТВ
Новости мира. Сильные магнитные бури обрушились на Землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшие дни их мощность будет только усиливаться. Метеозависимым людям специалисты советуют в эти дни быть особенно внимательными к своему здоровью. Не исключено плохое самочувствие и обострение хронических заболеваний.
Состояние геомагнитного поля начнет стабилизироваться только 23 ноября.
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Новости мира. Сильные магнитные бури обрушились на Землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни их мощность будет только усиливаться....
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