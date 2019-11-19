Магнитные бури обрушились на Землю. Когда они закончатся и что делать метеозависимым людям

Источник материала: СТВ

Новости мира. Сильные магнитные бури обрушились на Землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни их мощность будет только усиливаться. Метеозависимым людям специалисты советуют в эти дни быть особенно внимательными к своему здоровью. Не исключено плохое самочувствие и обострение хронических заболеваний.

Состояние геомагнитного поля начнет стабилизироваться только 23 ноября.