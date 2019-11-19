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Магнитные бури обрушились на Землю. Когда они закончатся и что делать метеозависимым людям

20.11.2019 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Сильные магнитные бури обрушились на Землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ближайшие дни их мощность будет только усиливаться. Метеозависимым людям специалисты советуют в эти дни быть особенно внимательными к своему здоровью. Не исключено плохое самочувствие и обострение хронических заболеваний.  

Состояние геомагнитного поля начнет стабилизироваться только 23 ноября.  

Метеозависимость. Какие признаки и как с ней бороться: советы врачей (читать далее).   

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Новости мира. Сильные магнитные бури обрушились на Землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   В ближайшие дни их мощность будет только усиливаться....
 
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