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Можно оставить одежду, продукты и средства гигиены. В гипермаркетах Минска стали появляться «полки добра»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В столичных гипермаркетах начали появляться так называемые «полки добра», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый щедрый покупатель может оставить на них игрушки, средства гигиены, книги и канцелярские товары. В общем, все то, что пригодится малоимущей семье с детьми.
Забрать необходимый товар можно будет бесплатно. Второй тип полок ориентирован на пенсионеров и инвалидов. Там волонтеры просят оставлять продукты питания.
Дарья Курбан, организатор благотворительного проекта:
Пока в Минске всего пять «полок добра». При этом волонтеры надеются, что проект будет востребован. И предновогодний марафон обязательно поддержат многие неравнодушные жители.
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Можно оставить одежду, продукты и средства гигиены. В гипермаркетах Минска стали появляться «полки добра»
Новости Беларуси. В столичных гипермаркетах начали появляться так называемые «полки добра», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый щедрый...
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