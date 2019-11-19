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В Беларусь пришла зима? Морозная погода ожидается в большинстве районов страны

20.11.2019 14:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дорожники готовятся к встрече зимы. В ближайшие дни большая часть страны окажется во власти холодного антициклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь пришла зима? Морозная погода ожидается в большинстве районов страны

Диспетчерские службы переводятся на круглосуточный режим работы. Только в Минске для борьбы с гололедом закуплено более ста тысяч реагентов. А на расчистку дорог готовы выехать свыше семисот машин.

В Беларусь пришла зима? Морозная погода ожидается в большинстве районов страны

Уже 21 ноября по востоку страны синоптики прогнозируют до минус трех, объявлен оранжевый уровень опасности. Морозная погода сохранится в большинстве районов.

Гололед и гололедица. Рассказываем, в чем разница (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дорожники готовятся к встрече зимы. В ближайшие дни большая часть страны окажется во власти холодного антициклона, сообщили в программе Новости...
 
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