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В Беларусь пришла зима? Морозная погода ожидается в большинстве районов страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дорожники готовятся к встрече зимы. В ближайшие дни большая часть страны окажется во власти холодного антициклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диспетчерские службы переводятся на круглосуточный режим работы. Только в Минске для борьбы с гололедом закуплено более ста тысяч реагентов. А на расчистку дорог готовы выехать свыше семисот машин.
Уже 21 ноября по востоку страны синоптики прогнозируют до минус трех, объявлен оранжевый уровень опасности. Морозная погода сохранится в большинстве районов.
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Новости Беларуси. Дорожники готовятся к встрече зимы. В ближайшие дни большая часть страны окажется во власти холодного антициклона, сообщили в программе Новости...
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