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В офисе такси в Гомеле двое мужчин проломили стену и украли сейф

20.11.2019 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле из офиса такси украли сейф.  

По информации МВД, менеджер организации пассажирских перевозок 15 ноября обратился к правоохранителям и сообщил, что из офиса был похищен сейф. 

В офисе такси в Гомеле двое мужчин проломили стену и украли сейф
Фото: МВД  

На место выбыла следственно-оперативная группа. Стекло входной двери было разбито, а стена оказалась проломлена. Из помещения похитили сейф. В нем находились: 26 автомобильных ключей, 3 мобильных телефона, ноутбук и более 15 тысяч белорусских рублей.  

Были установлены личности подозреваемых, которые могут быть причастны к преступлению. Это мужчины 37 и 39 лет, жители Гомельской области. Один из них был неоднократно судим и пытался устроиться в данную фирму таксистом.  

В офисе такси в Гомеле двое мужчин проломили стену и украли сейф
Фото: МВД  

По месту жительства задержанных были проведены обыски. Изъята часть похищенных денег и ноутбук.  

Взломанный сейф был найден в одном из водоемов Ветковского района.    

В Кобринском районе мужчина украл 30 мобильных телефонов и выручку из салона сотовой связи (читать далее).  

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле из офиса такси украли сейф.   По информации МВД, менеджер организации пассажирских перевозок 15 ноября обратился к правоохранителям и...
 
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