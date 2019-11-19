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В Австралии стремительно растёт площадь лесных пожаров

20.11.2019 14:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стремительно растет площадь лесных пожаров в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии стремительно растёт площадь лесных пожаров

На восточном побережье страны зафиксировано более 50 очагов возгорания, половину из них локализовать не удается уже несколько дней. Жители крупнейшего города страны – Сиднея – задыхаются от смога.

В Австралии стремительно растёт площадь лесных пожаров

За медицинской помощью обращаются десятки человек. Пламя уже уничтожило свыше миллиона гектаров земли и около 600 жилых домов. Борьбу со стихией ведут круглые сутки.

В Австралии стремительно растёт площадь лесных пожаров

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Новости Беларуси. Стремительно растет площадь лесных пожаров в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На восточном побережье страны...
 
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