"Северный поток" как газовое оружие Кремля

Действительно, в предложении указаны сроки продления действующего контракта в один год, а «обязательными» условиями для его подписания названы:





• отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств;





• отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за «нарушение экономической конкуренции»;





• отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».





Ситуация классическая, и нам, беларусам, хорошо знакомая: как писал «русское все» А.С.Пушкин: "хочу быть царицей морскою и, что бы рыбка была на побегушках".





Возможно, что сидящие сейчас в Кремле люди, «Сказку о рыбаке и рыбке» только до этого места читали, ведь концовка для имеющих подобные желания – не очень.





Причем, данное предложение вскрывает истинную суть проблемы: дело безусловно не в $3 млрд, проигранных «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, а в попытке Украины уйти от прогнивших и полностью коррупционных «энергетических взаимоотношений на постсоветском пространстве».





Ни для кого не секрет, что поставки российского газа для практически любой страны бывшего СССР долгое время являлись «бизнесом двух президентов», с помощью которого довольно быстро сколачивались многомиллиардные состояния.









Об истинных их размерах можно только догадываться, но с учетом того, что даже руководители «фирм-прокладок» впоследствии стали олигархами, этот бизнес является сверхприбыльным. Учись, Илон Маск, как деньги из воздуха делать, правда это не совсем так – деньги берутся у нас с вами, когда счета за коммуналку приходят.





Чего же хочет Украина и ее западные партнеры? Говоря по-простому: первый шаг – привести законодательство и «условия игры на энергетическом рынке» этой страны к европейским нормам и правилам, подразумевающим рыночные и полностью прозрачные отношения.





В связи с этим планируется провести анбандлинг НАК «Нефтегаз Украины» (разделение функций в соответствии с практикой, принятой в ЕС), причем вопрос, хотя и в традиционном для украинцев медленном темпе, но решается, а соответствующий проект закона уже находится в парламенте и принят за основу, а вероятность его принятия до конца года довольно велика.





Второй шаг – привлечение для управления газотранспортной системой Украины международных операторов и организация прямой купли-продажи российского газа по «заявкам» на украинско-российской границе, причем не только для этой страны – для любого европейского газотрейдера.





Главная беда данной схемы — это то, что она полностью «прозрачна» и именно это в первую очередь не устраивает Кремль. Ситуация осложняется хорошо для нас знакомыми подходами – Россия в принципе не видит с кем договариваться поскольку с самим фактом существования Украины, как и нашей страны согласиться не хочет.





Что в такой ситуации обычно делает Россия, нам так же хорошо известно: «налоговые и другие маневры» на нефть и запрет на поставку «молочки» проходили не раз. С Украиной та же история, только в качестве инструмента выбрано строительство альтернативного украинскому газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", и именно тут наступает самое интересное.





Если «первый» функционирует, начиная с ноября 2011 года, то с реализацией «второго» возникли серьезные проблемы, в том числе в чисто политическом формате, что привело к срыву сроков введения его в эксплуатацию в нужное для России время.





Причем, все это происходит не совсем, как утверждает Кремль, из-за «нездоровой конкуренции со стороны США которые хотят расширить поставки своего газа в Европу», а, в первую очередь, из-за геополитических рисков, которые несет в себе проект.





В концентрированном виде данные опасения изложил датский эксперт Бьярне Ким Педерсен по мнению которого: «Если это в его интересах (Путина – ред.), он будет использовать газ как оружие… «Северный поток» не должен лишить Украину газопровода… если Украина потеряет газовую трубу, Путину будет проще изменить гибридное вторжения на востоке Украины и в Крыму в полномасштабную войну – такую, как была в Грузии 2008 года».





Это, правда, к сожалению, для таких действий даже термин придумали – «энергетическая дипломатия», чем россияне и гордились.





А вот на Западе то же самое восприняли как угрозу и сразу после знаковых событий 2009 года всерьез занялись своей энергетической безопасностью – организовали поставки из независимых источников (в основном сжиженный газ) для чего построили заводы для его приемки с значительным профицитом мощностей, наладили систему реверсной транспортировки газа по всему континенту и, главное – обеспечили необходимую «прозрачность рынка».









Именно последнее наиболее сильно ударило по России так как сделало трудно исполнимой «внешнеполитическую коррупцию» при заключении контрактов на поставку газа, привело к массовому проигрышу в международных судах в вопросе пересмотра уже действующих соглашений на поставки «голубого топлива» и, собственно к абсолютной невозможности применять "энергетическую дипломатию" к Европе.





«Газпром» от таких действий лишился значительной части рынков, которые традиционно считал своими, его газ был замещен из других источников – что бы по этому поводу не думали в Кремле, он, со своим «товаром» продавец на рынке далеко не уникальный.





Например, только за последнее время поставки американского сжиженного газа в Европу выросли в 4 раза, а ведь есть еще Катар, Тринидад и Тобаго, Турция, наконец, которая 30 ноября вводит в эксплуатацию вторую и заключительную часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому азербайджанский газ будут поставлять в страны ЕС в обход России.





С учетом всего этого становится понятным, что проект «Северный поток-2», несмотря на все убытки для «Газпрома», правда, в первую очередь вызванные «распилом денег» на проекте, является чисто политическим проектом Кремля, суть которого заключается в желании не допустить превращения Украины в европейскую страну, это – один из элементов «гибридной войны».





Причем, по состоянию на сегодня – провальный, как уже упоминалось, Россия не успела построить газопровод в нужное ей время.





Как результат – Россия столкнулась со значительными проблемами, которые ставят под угрозу реализацию задуманного плана. Реальное введение в строй «Северного потока – 2» ожидается к концу 2020 года, что просто физически не позволяет исключить Украину из системы экспорта российского газа в Европу по крайней мере в ближайшее время.





Ситуация усугубляется крайне болезненными для Кремля арестом акций Nord Stream 2 AG из-за долга «Газпрома» Украине согласно решению Стокгольмского арбитража и проигранным судом по газопроводу «OPAL», что ограничивает возможность приема российского газа из обоих «Северных потоков» на суше в 50%.





Причем, попытки «решить проблему» через Бундестаг не удались – закон, принятый немецким парламентом 13 ноября, не смотря на все попытки РФ изменить его суть, ни к чему не привели, он полностью соответствует нормам ЕС, а вопрос с дополнительной загрузкой «потоков» будет необходимо решать в Брюсселе с заранее прогнозируемым негативным результатом.





При таких стартовых условиях Кремль, а естественно никакой ни «Газпром», видит только один выход: начать «газовую войну» с целью склонения Украины к невыгодному ей, но крайне выгодному России годичному контракту, что позволит достроить и запустить «Северный поток -2».





Есть конечно и другой вариант: начать работать прозрачно и взаимовыгодно, но – сами понимаете, это не «их метод», наша страна такое тоже не раз проходила.





В таких условиях, Россия с помощью сидящих у них «на зарплате», немаленькой кстати, журналистов, в желании выдать желаемое за действительное, заполнила мировые СМИ сообщениями на тему: как все хорошо в вопросах «потоков», как РФ и лично В.Путин заботится о «замерзающих» украинцах, что даже скидку на газ предоставить готов…









Нам, беларусам, проще, мы, возможно, лучше всех знаем, что если Россия предлагает скидку, то если в принципе можешь, лучше сразу отказывайся, потом себе дороже выйдет.





Судя по всему, Украина по крайней мере пока, именно это сделать в состоянии и несмотря на беспрецедентное давление стоит на своем. Причем, для того, чтобы добиться желаемого Москва, в последнее время, начала использовать совершенно «грязные методы», например, делает попытки увязать мирные переговоры по Донбассу в «Нормандском формате» с вопросом газового транзита.





Это как? Мы приостанавливаем агрессию, в ее полное прекращение как-то совсем не верится, а вы, взамен, остаетесь в нашем «энергетическом пространстве». К чему это приведет, понятно любому здравомыслящему человеку, возможно, что агрессия на время и притихнет, но – только до момента ввода «Северного потока – 2» на полную мощность, а потом все по новому кругу: ведь логика Кремля неизменна, если в руках есть «энергетическая дубинка», то ею время от времени надо «помахать».





Судя по всему, именно поэтому несмотря на желание заместителя председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефровича, который заявил, что рассчитывает на возможность обсуждения президентами Украины и РФ 9 декабря на саммите нормандского формата контракта по транзиту российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года из Киева пришло довольно жесткое: «этот вопрос обсуждать не планируется».





Более того, как заявили в «Нафтогазе»: Украина не хочет «газовой войны» с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.





Действительно, при таких раскладах абсолютно понятно, что «газовую войну» которая с высокой вероятностью начнется с 1 января 2020 года, инициирует не Киев, она лишь является следствием «геостратегических многоходовок» Москвы, которые были задуманы в уже далеком 2012 году.





Вот только что-то подсказывает, что у Кремля в этот раз «не срослось», а самым ярким тому подтверждением как раз и есть необычайно масштабная даже для российской пропаганды компания, призванная донести мировому сообществу, как у них все хорошо в энергетике и с «Северным потоком -2» в частности.





А вот за украинцев, судя по всему, можно тихо порадоваться, кажется, они потихоньку учатся отстаивать свои национальные интересы, нравится это кому-то или нет. Правда им, в отличии от нас, чуть полегче – по сравнению с 2009 годом они, как и вся Европа подготовились гораздо лучше: газовые хранилища «забиты под завязку», есть альтернативные поставщики «голубого топлива» и, главное – Украина имеет союзников, преследующих конечно же свои, но совпадающие с украинскими интересы.









А вот в Кремле видимо все же стоит «Сказку о рыбаке и рыбке» до конца прочитать, там много чего интересного… И да, если возникают какие-либо споры, цивилизованные люди их в судах и решают, а не проиграв, предлагают их урегулировать внесудебным способом.





В этом контексте «силовое» предложение по контракту, которое не содержит в себе никаких компромиссов и устраивает только тебя и больше никого – абсолютно безграмотный ход, который потом можно только в информационной войне использовать и более нигде, но разве оно того стоит?