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Папа у Васи силен в математике... Гродненец голосовал за одного кандидата, а все голоса приписали другому
Источник материала: Партизан
Житель Гродно Андрей (имя изменено) во время выборов лечился в кожвендиспансере от псориаза.
Там же он и голосовал 17 ноября на закрытом участке №5 Гродненского-Центрального избирательного округа. И очень удивился, когда увидел протокол: 37 голосов отданы за действующего депутата Лилию Кирьяк и 1 — против всех.
Но все дело в том, что Андрей голосовал за кандидата Елену Шоломицкую, которая согласно протоколу не получила ни одного голоса, поскольку всего на участке проголосовали 38 человек.
Андрей рассказал
После выборов он столкнулся на улице с наблюдателем с того же участка. От него Андрей и узнал, что в протоколе все голоса написаны за Кирьяк.
"Как гражданин я понимаю, что надо что-то делать. С другой стороны, в эту больницу с учётом своего заболевания мне приходится раз в полгода ложиться на две недели", — объясняет Андрей. Он опасается, что в случае жалоб на него будут давить в больнице.
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Папа у Васи силен в математике... Гродненец голосовал за одного кандидата, а все голоса приписали другому
Житель Гродно Андрей (имя изменено) во время выборов лечился в кожвендиспансере от псориаза.
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