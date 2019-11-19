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Папа у Васи силен в математике... Гродненец голосовал за одного кандидата, а все голоса приписали другому

20.11.2019 15:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Гродно Андрей (имя изменено) во время выборов лечился в кожвендиспансере от псориаза.

Там же он и голосовал 17 ноября на закрытом участке №5 Гродненского-Центрального избирательного округа. И очень удивился, когда увидел протокол: 37 голосов отданы за действующего депутата Лилию Кирьяк и 1 — против всех. 



Но все дело в том, что Андрей голосовал за кандидата Елену Шоломицкую, которая согласно протоколу не получила ни одного голоса, поскольку всего на участке проголосовали 38 человек.

Андрей рассказал hrodna.life, что пришёл на участок, расписался в бланке, получил бюллетень с подписями двух членов комиссии, голосовал в кабинке для голосования. 

После выборов он столкнулся на улице с наблюдателем с того же участка. От него Андрей и узнал, что в протоколе все голоса написаны за Кирьяк.


"Как гражданин я понимаю, что надо что-то делать. С другой стороны, в эту больницу с учётом своего заболевания мне приходится раз в полгода ложиться на две недели", — объясняет Андрей. Он опасается, что в случае жалоб на него будут давить в больнице.
 
Теги: Гродно
 
 
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Житель Гродно Андрей (имя изменено) во время выборов лечился в кожвендиспансере от псориаза.
 
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