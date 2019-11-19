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За "обосранных коров"? Румас наградил Русого
Источник материала: Партизан
Бывшего вице-премьера, а ныне помощника президента — инспектора по Могилёвской области Михаила Русого наградили Почётной грамотой Совета министров.
Это утверждено постановлением Совмина №773 от 18 ноября 2019 года.
Чиновника наградили "за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Беларусь и реализацию государственной политики".
Между тем, на нынешнюю должность Русый был сослан минувшей весной после того, как Лукашенко приехал в Шкловский район и увидел "обосранных коров".
Перед этим Русый занимал пост вице-премьера. Вместе с Русым Лукашенко сослал на Могилёвщину экс-министра сельского хозяйства Леонида Зайца, которого назначил председателем Могилёвского облисполкома.
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Бывшего вице-премьера, а ныне помощника президента — инспектора по Могилёвской области Михаила Русого наградили Почётной грамотой Совета министров.
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