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За "обосранных коров"? Румас наградил Русого

20.11.2019 15:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшего вице-премьера, а ныне помощника президента — инспектора по Могилёвской области Михаила Русого наградили Почётной грамотой Совета министров.

Это утверждено постановлением Совмина №773 от 18 ноября 2019 года.

Чиновника наградили "за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Беларусь и реализацию государственной политики".

Между тем, на нынешнюю должность Русый был сослан минувшей весной после того, как Лукашенко приехал в Шкловский район и увидел "обосранных коров". 



Перед этим Русый занимал пост вице-премьера. Вместе с Русым Лукашенко сослал на Могилёвщину экс-министра сельского хозяйства Леонида Зайца, которого назначил председателем Могилёвского облисполкома.
 
 
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Бывшего вице-премьера, а ныне помощника президента — инспектора по Могилёвской области Михаила Русого наградили Почётной грамотой Совета министров.
 
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