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"Больше всего поражает явка 77,22%. Откуда взялись эти проценты?"

20.11.2019 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бизнесмен, который баллотировался в депутаты, рассказал, что его поражает больше всего в белорусских выборах.

– Натура у меня такая: все хочу проверить на собственном опыте. И сейчас я посмотрел, как проходят выборы в Беларуси, – рассказал Виктор Малашко в свежем выпуске Примуса. –  Вопрос даже не в том, как считают голоса. Просто рисуются цифры в протоколах.

И одно дело, когда не интересуешься выборами, а другое – когда знаешь таких же как ты кандидатов, наблюдателей. Здороваешься с ними, кофе и чай пьешь – и можно узнать много нового.

Например, один наблюдатель рассказывал, что лично сидел целый день и считал: 34 человека насчитал за весь день. А в протоколе пишут – 88! Откуда еще взялось 54? Может быть, он по нужде отлучался – а все эти люди сидели и ждали, когда он уйдет. А потом председатель комиссии говорит: ну, ты ж ходил в туалет – вот они все и пробежали за это время. А ты не успел заметить.

По словам предпринимателя, на прошедших выборах «одним дорисовали, а другим уменьшили» голоса. Некоторым оппозиционным кандидатам написали по четыре голоса, мол, и это для вас много.


– Но больше всего поражает явка 77,22%. Люди мне пишут в вайбере: слушайте, а кто видел столько народа на избирательных участках. Одна девушка на участке, пока ее в списках искали, посмотрела – на 100-квартирный дом было три или четыре подписи в списке, что они проголосовали. Откуда взялись эти проценты, если особо никто не ходил голосовать?

Когда я собирал подписи, то три дня был в жесткой депрессии, потому что не понимал, кому это надо. Ведь белорусам на самом деле хо-ро-шо. Почему?

Посмотрите, кто сидит у нас в комиссиях. Не наши с вами соседи? Которые откровенно берут, отстаивают интересы… Я вообще не знаю, чьи интересы они отстаивают. А потом встречаешься с ними, а они говорят: ой, зарплаты у нас не растут, так трудно жить. Мол, не можем поехать отдохнуть, детям на первое сентября не за что портфель собрать.

И хочется задать вопрос – а кто все это делал?

Вот и получается, что опора государственности у нас – это учителя. Такой подневольный труд: пошли подписи собрали, пошли в комиссиях посидели. Боятся отказаться и высказать свое мнение. Просто диву даешься.
 
 
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Бизнесмен, который баллотировался в депутаты, рассказал, что его поражает больше всего в белорусских выборах.
 
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