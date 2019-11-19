"Больше всего поражает явка 77,22%. Откуда взялись эти проценты?"

– Натура у меня такая: все хочу проверить на собственном опыте. И сейчас я посмотрел, как проходят выборы в Беларуси, – рассказал Виктор Малашко в свежем выпуске Примуса. – Вопрос даже не в том, как считают голоса. Просто рисуются цифры в протоколах.





И одно дело, когда не интересуешься выборами, а другое – когда знаешь таких же как ты кандидатов, наблюдателей. Здороваешься с ними, кофе и чай пьешь – и можно узнать много нового.





Например, один наблюдатель рассказывал, что лично сидел целый день и считал: 34 человека насчитал за весь день. А в протоколе пишут – 88! Откуда еще взялось 54? Может быть, он по нужде отлучался – а все эти люди сидели и ждали, когда он уйдет. А потом председатель комиссии говорит: ну, ты ж ходил в туалет – вот они все и пробежали за это время. А ты не успел заметить.





По словам предпринимателя, на прошедших выборах «одним дорисовали, а другим уменьшили» голоса. Некоторым оппозиционным кандидатам написали по четыре голоса, мол, и это для вас много.









– Но больше всего поражает явка 77,22%. Люди мне пишут в вайбере: слушайте, а кто видел столько народа на избирательных участках. Одна девушка на участке, пока ее в списках искали, посмотрела – на 100-квартирный дом было три или четыре подписи в списке, что они проголосовали. Откуда взялись эти проценты, если особо никто не ходил голосовать?





Когда я собирал подписи, то три дня был в жесткой депрессии, потому что не понимал, кому это надо. Ведь белорусам на самом деле хо-ро-шо. Почему?





Посмотрите, кто сидит у нас в комиссиях. Не наши с вами соседи? Которые откровенно берут, отстаивают интересы… Я вообще не знаю, чьи интересы они отстаивают. А потом встречаешься с ними, а они говорят: ой, зарплаты у нас не растут, так трудно жить. Мол, не можем поехать отдохнуть, детям на первое сентября не за что портфель собрать.





И хочется задать вопрос – а кто все это делал?





Вот и получается, что опора государственности у нас – это учителя. Такой подневольный труд: пошли подписи собрали, пошли в комиссиях посидели. Боятся отказаться и высказать свое мнение. Просто диву даешься.