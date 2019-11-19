Объем торгов на БУТБ вырос на 12 процентов

Источник материала: Ежедневник





На торгах Белорусской универсальной товарной биржи в январе-октябре белорусские и иностранные субъекты хозяйствования совершили 334 тыс. сделок на сумму 3,7 млрд рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Более трети биржевого товарооборота, или 1,5 млрд рублей, обеспечила секция лесопродукции, улучшив прошлогодний показатель на 25%, - сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив. - При этом положительная динамика зафиксирована по всем ключевым товарным группам. В частности, на внутреннем рынке на 33%, до 594 млн рублей, выросли поставки кругляка и на 69%, до 124 млн рублей, увеличилась реализация услуг по лесозаготовке и проведению лесохозяйственных мероприятий. На внешнем рынке традиционно пользовались спросом пиломатериалы и щепа. В обоих случаях продажи выросли на 7%, до 484 млн рублей и 135 млн рублей соответственно".

Секция сельхозпродукции по итогам десяти месяцев приросла на 14%, до 757 млн рублей. На внутреннем рынке активно продавались злаковые и кормовые добавки, а также средства защиты растений. Общая сумма сделок по этим товарным группам достигла 169 млн рублей, или плюс 40% к аналогичному периоду прошлого года.

Вдвое, до 64 млн рублей, выросла реализация сычужных сыров, а поставки растительных масел и семян масличных через биржу прибавили 96%, достигнув 36 млн рублей. В экспорте наибольшую сумму сделок обеспечило сливочное масло - 80 млн рублей, что почти в три раза выше прошлогоднего показателя.

Аналогичный темп роста продемонстрировало сухое молоко при сумме сделок 21 млн рублей. На 52%, до 24 млн рублей, увеличились закупки белорусского рапсового масла зарубежными компаниями, преимущественно из стран Европейского союза.

Оборот секции промышленных и потребительских товаров прибавил 11%, остановившись на отметке 352 млн руюлей. В тройку самых продаваемых позиций вошли строительные материалы, оборудование и механизмы. Также на биржевых торгах реализовано 188 тыс. т цемента и 170 тыс. т щебня на общую сумму 23,8 млн рублей.