|
Минчане просили убрать «Табакерку» - она рядом с поликлиникой. Власти ответили, что все по закону
Источник материала: Tut.by
Минчане написали местным властям и попросили убрать «Табакерку», которая находится на остановке, в 150 метрах от детской поликлиники. Чиновники развернуто объяснили, что запрета на киоск возле учреждения здравоохранения нет.
Минчане попросили комитет архитектуры Мингорисполкома объяснить, почему не соблюдаются рекомендации по установке «Табакерок». Имеется ввиду запрет на установку киосков на территории, Минск приходят «Табакерки». Рассказываем, где они появятся, а где — нет">прилегающий к учреждениям здравоохранения. Для примера приведена «Табакерка» на остановке по улице Налибокской. В 150 метрах от нее расположена детская поликлиника.
Ответы чиновников
В комитете архитектуры объясняют, что продажу сигарет в стране регулирует Положение о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака.
В нем прописано, что есть ряд мест, где нельзя продавать сигареты. Например, в в помещении, где находится учреждение здравоохранения.
Но в документе не указаны конкретные расстояния от киосков «Табакерка» до объектов учреждений здравоохранения, образования, спортивного назначения, парков и скверов. Кроме того, место установки согласовано с местными властями. Выбор площадки рассмотрен коллегиально и утвержден главой города, сказано в письме.
Раньше мы писали о том, как Мингорисполкомом согласовывал установку «Табакерок». Компании «ЭНЕРГО-ОИЛ» позволили это сделать с ограничениями и
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане написали властям и попросили убрать «Табакерку», которая находится на остановке в 150 метрах от детской поликлиники.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)