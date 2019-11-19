Минчане просили убрать «Табакерку» - она рядом с поликлиникой. Власти ответили, что все по закону

Источник материала: Tut.by

Минчане написали местным властям и попросили убрать «Табакерку», которая находится на остановке, в 150 метрах от детской поликлиники. Чиновники развернуто объяснили, что запрета на киоск возле учреждения здравоохранения нет.



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Минчане попросили комитет архитектуры Мингорисполкома объяснить, почему не соблюдаются рекомендации по установке «Табакерок». Имеется ввиду запрет на установку киосков на территории, Минск приходят «Табакерки». Рассказываем, где они появятся, а где — нет">прилегающий к учреждениям здравоохранения. Для примера приведена «Табакерка» на остановке по улице Налибокской. В 150 метрах от нее расположена детская поликлиника.

Ответы чиновников выложили в телеграм-канале «#МотолькоПомоги: Минск». В одном из них говорится, что нарушений в установке этой «Табакерки» нет. Конкретные расстояния от «Табакерки» до учреждений здравоохранения нигде не прописаны.

В комитете архитектуры объясняют, что продажу сигарет в стране регулирует Положение о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака.

В нем прописано, что есть ряд мест, где нельзя продавать сигареты. Например, в в помещении, где находится учреждение здравоохранения.

Но в документе не указаны конкретные расстояния от киосков «Табакерка» до объектов учреждений здравоохранения, образования, спортивного назначения, парков и скверов. Кроме того, место установки согласовано с местными властями. Выбор площадки рассмотрен коллегиально и утвержден главой города, сказано в письме.









Раньше мы писали о том, как Мингорисполкомом согласовывал установку «Табакерок». Компании «ЭНЕРГО-ОИЛ» позволили это сделать с ограничениями и рекомендациями местных властей. «Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской. Запрещено их также устанавливать на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам. Нельзя размещать эти киоски на остановках с большим трафиком. Однако эти условия часто не выполняются — наши читатели замечали киоски «Табакерок» даже на расстоянии 25 метров от школы.