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След в истории. Подборка котов-героев с настоящими «человеческими судьбами»

20.11.2019 16:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

След в истории. Подборка котов-героев с настоящими «человеческими судьбами»
Фото из открытых источников

Кошки действительно делают мир лучше, помогая людям переживать стрессы. Доказано лечебное воздействие кошек. Интернет-котики собирают в сети миллионы лайков, принося владельцам баснословные суммы. Но история знает еще и десятки котов-героев с настоящими «человеческими судьбами». Возможно, они не слишком фотогеничны, но  хозяева гордятся совсем другим достижениями своих любимцев.

След в истории. Подборка котов-героев с настоящими «человеческими судьбами» Почему котики более популярны в Интернете, чем собаки или рыбки?

Муи́зза

Белая абиссинская кошка мусульманского пророка Мухаммеда славилась своим спокойствием и  часто лежала на коленях Мухаммеда во время проповедей.  Когда Муизза  уснула на рукаве сложенного рядом халата, Мухаммед, согласно легенде,  предпочёл отрезать кусок от рукава, чтобы не тревожить её сон. В память о Муиззе всем кошкам был разрешён свободный вход в мечеть.

Непотопляемый Сэм

Весной 1941 года   Сэм начал ловит крыс в трюмах немецкого линкора «Бисмарк».  Спустя несколько месяцев линкор был потоплен британской эскадрой. Кота, плавающего в море на обломке,  спасли  моряки британского эсминца «Казак».

Несколько месяцев спасенный  верой-правдой  гонял крыс в новом  трюме, но сенью 1941 года  «Казак» был потоплен немецкой торпедой. И  Сэм  опять оказался в море на обломке, но снова был спасен – теперь уже  матросами британского авианосца  «Арк Ройал», того самого, который поучаствовал когда-то в гибели «Бисмарка». Увы, и этот корабль недолго был домом для  Сэма – уже через месяц  погиб и «Арк Ройал».  Вся команда была спасена и готовилась  к новым боям, но кота решили списать на берег. Непотопляемый Сэм –  под таким именем его узнал мир - умер  в 1955 году на руках у любящих хозяев, оставив после себе легенду о  бессмертных душах солдат, воплотившихся в коте,  и  пастельный рисунок, выполненный художницей Джорджиной Шоу-Бейкер. Сейчас этот рисунок находится в Национальном  морском  музее в Гринвиче.

След в истории. Подборка котов-героев с настоящими «человеческими судьбами»
Непотопляемый Сэм. Фото: Фото из открытых источников

 

Саймон

Еще один морской герой, кот Саймон, служил крысоловом на военном британском  шлюпе «Аметист».   Молодой матрос подобрал его, тощего и умирающего от голода, на улице в Гонконге. Уже спустя несколько месяцев Саймон стал любимцем экипажа и даже  получил  право спать в капитанской  фуражке.  Вместе с капитаном Саймон и попал под обстрел на реке Янцзы. Капитан был  убит, а кот получил серьезные ожоги. Медики извлекли из его маленького тельца четыре шрапнельных пули.  В это невозможно поверить, но Саймон выжил! Скоро он вернулся к исполнению своих обязанностей, став не только почетным крысоловом, но и котом-символом, одно прикосновение к которому помогало залечить боевые ранения. После  возвращения  на берег Саймон  был награждён медалью Марии Дикин («Крестом Виктории для животных»), медалью «Синего креста», медалью за поход «Аметиста» и даже получил необычное звание «Кот — отличник морской службы».

След в истории. Подборка котов-героев с настоящими «человеческими судьбами»
Саймон. Фото: Фото из открытых источников

Увы,   осенью 1949 года Саймон погиб от вирусной инфекции. На его могиле в восточном Лондоне установлен камень с надписью:  « В память о Саймоне… Он был на высоте».

Матроска

Этой старой,  бездомной, голодной   кошке в декабре 2014 повезло оказаться в нужном месте – в рыбном магазине аэропорта Владивостока. Кошка пробралась в холодильник с морскими деликатесами и съела рыбы, креветок, крабов и кальмаров на 1000 долларов. 

Очевидцы сняли процесс  и выложили видео в сеть. Уже через несколько часов количество просмотров побило все Владивостокские рекорды.  В аэропорт звонили десятки желающих забрать кошку, кстати, «арестованную» администрацией магазина за воровство.

Судьбой кошачьей Золушки заинтересовалось телевидение,  ее пригласил к себе в передачу Андрей Малахов,  Театр Кошек Юрия Куклачева предложил ей роль в спектакле, а компартия Санкт-Петербурга распорядилась выдать ей партийный билет.  С уверенностью можно сказать, что кошка окупила  свой ужин рекламой. 

След в истории. Подборка котов-героев с настоящими «человеческими судьбами»
Фото: Фото из открытых источников

В итоге, самую известную кошку Владивостока  забрал к себе хоккейный клуб «Адмирал».  Матроске – так назвали звезду – выделили  домик с  когтеточкой,  завели  страничку в сети и начали строго следить за ее здоровьем и гастрольным графиком.  Кошка прожила в клубе два года,  стала счастливым талисманом команды, имела доступ во все помещения – даже во время совещаний. 

К сожалению, Матроска умерла в 2016 от болезни почек, но постеры с её изображением до сих пор встречают гостей Владивостока в аэропорту. А на территории  хоккейного клуба «Адмирал» установлен памятник Матроске и  перед каждым матчем спортсмены обязательно гладят свою любимку.

След в истории. Подборка котов-героев с настоящими «человеческими судьбами»
Фото: Фото из открытых источников

 

Оскар

Котенка по имени Оскар приютил дом престарелых в американском штате  Род-Айленд.  Малыш сам выбрал себе «дом» - третий  этаж, на котором жили старики с болезнью Альцгеймера  и старческим слабоумием.  Оскар не был ласковым котом, но медперсонал обратил внимание, что каждое утро он «совершает» обход палат,  задерживаясь рядом с некоторыми стариками.  Вот с ними Оскар был мил, играл, мурлыкал и вообще не отходил до тех пор, пока… старик не умирал.  

След в истории. Подборка котов-героев с настоящими «человеческими судьбами»
Оскар. Фото: Фото из открытых источников

Несколько месяцев  в 2007 году за котом велось пристальное наблюдение и в итоге медики были вынуждены констатировать – Оскар действительно «чувствует» скорую кончину человека.    Кот-сиделка не ошибся ни разу, предсказав более 50 смертей. Он не только скрасил последние часы больных стариков, но и дал  возможность близким попрощаться с умирающим,  став  сигналом «обратного отсчета времени».  Оскар жив и сейчас,   он по-прежнему выполняет свой особый кошачий долг, а  в сериале «Доктор Хаус» в 18 эпизоде появился кот, который предсказывает смерть.

Тара

Калифорнийская кошка Тара в 2008 году стала национальной героиней после того, как запись видеокамер с ее подвигом появился в сети. На видео – момент спасения Тарой ребенка. 4-хлетний Джереми, маленький хозяин Тары,  катался на велосипеде, когда на него  напал  крупный агрессивный пес. 

Специалисты,   просмотревшие видео, пришли к выводу, что мальчик мог погибнуть… если бы не кошка. Маленькая Тара бросилась на пса и ярость её была так велика, что агрессор отпустил ребенка и ретировался. Видео с Тарой в считанные дни набрало 20 миллионов просмотров, все ведущие  мировые СМИ написали о чудо-кошке. Через несколько дней после происшествия Ассоциация любителей кошек учредила и вручила Таре первую в историю награду «Cat Hero Award» (Награда Коту-Герою)

След в истории. Подборка котов-героев с настоящими «человеческими судьбами»
Тара и Джереми. Фото: Фото из открытых источников

 

Скарлетт

Эта бездомная американская кошка стала символом материнского героизма. В 1996 году во время пожара она  вытащила из огня пятерых своих котят, получив при этом сильнейшие травмы и ожоги.

След в истории. Подборка котов-героев с настоящими «человеческими судьбами»
Скарлетт. Фото: Фото из открытых источников

В течение всей жизни  – целых   12 лет – на новый адрес Скарлетт  со всего мира  приходили  поздравления в День матери.  После смерти кошки общество «North Shore Animal League» учредило  «Премию Скарлетт за героизм у животных».  Награда присуждается животным, совершившим героические поступки  на благо людей или других животных.

 
 
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Возможно, они не слишком фотогеничны, но хозяева гордятся совсем другим достижениями своих любимцев.
 
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