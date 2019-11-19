След в истории. Подборка котов-героев с настоящими «человеческими судьбами»

Источник материала: Аргументы и факты

Кошки действительно делают мир лучше, помогая людям переживать стрессы. Доказано лечебное воздействие кошек. Интернет-котики собирают в сети миллионы лайков, принося владельцам баснословные суммы. Но история знает еще и десятки котов-героев с настоящими «человеческими судьбами». Возможно, они не слишком фотогеничны, но хозяева гордятся совсем другим достижениями своих любимцев.

Муи́зза

Белая абиссинская кошка мусульманского пророка Мухаммеда славилась своим спокойствием и часто лежала на коленях Мухаммеда во время проповедей. Когда Муизза уснула на рукаве сложенного рядом халата, Мухаммед, согласно легенде, предпочёл отрезать кусок от рукава, чтобы не тревожить её сон. В память о Муиззе всем кошкам был разрешён свободный вход в мечеть.

Непотопляемый Сэм

Весной 1941 года Сэм начал ловит крыс в трюмах немецкого линкора «Бисмарк». Спустя несколько месяцев линкор был потоплен британской эскадрой. Кота, плавающего в море на обломке, спасли моряки британского эсминца «Казак».

Несколько месяцев спасенный верой-правдой гонял крыс в новом трюме, но сенью 1941 года «Казак» был потоплен немецкой торпедой. И Сэм опять оказался в море на обломке, но снова был спасен – теперь уже матросами британского авианосца «Арк Ройал», того самого, который поучаствовал когда-то в гибели «Бисмарка». Увы, и этот корабль недолго был домом для Сэма – уже через месяц погиб и «Арк Ройал». Вся команда была спасена и готовилась к новым боям, но кота решили списать на берег. Непотопляемый Сэм – под таким именем его узнал мир - умер в 1955 году на руках у любящих хозяев, оставив после себе легенду о бессмертных душах солдат, воплотившихся в коте, и пастельный рисунок, выполненный художницей Джорджиной Шоу-Бейкер. Сейчас этот рисунок находится в Национальном морском музее в Гринвиче.



Непотопляемый Сэм. Фото: Фото из открытых источников

Саймон

Еще один морской герой, кот Саймон, служил крысоловом на военном британском шлюпе «Аметист». Молодой матрос подобрал его, тощего и умирающего от голода, на улице в Гонконге. Уже спустя несколько месяцев Саймон стал любимцем экипажа и даже получил право спать в капитанской фуражке. Вместе с капитаном Саймон и попал под обстрел на реке Янцзы. Капитан был убит, а кот получил серьезные ожоги. Медики извлекли из его маленького тельца четыре шрапнельных пули. В это невозможно поверить, но Саймон выжил! Скоро он вернулся к исполнению своих обязанностей, став не только почетным крысоловом, но и котом-символом, одно прикосновение к которому помогало залечить боевые ранения. После возвращения на берег Саймон был награждён медалью Марии Дикин («Крестом Виктории для животных»), медалью «Синего креста», медалью за поход «Аметиста» и даже получил необычное звание «Кот — отличник морской службы».

Увы, осенью 1949 года Саймон погиб от вирусной инфекции. На его могиле в восточном Лондоне установлен камень с надписью: « В память о Саймоне… Он был на высоте».

Матроска

Этой старой, бездомной, голодной кошке в декабре 2014 повезло оказаться в нужном месте – в рыбном магазине аэропорта Владивостока. Кошка пробралась в холодильник с морскими деликатесами и съела рыбы, креветок, крабов и кальмаров на 1000 долларов.

Очевидцы сняли процесс и выложили видео в сеть. Уже через несколько часов количество просмотров побило все Владивостокские рекорды. В аэропорт звонили десятки желающих забрать кошку, кстати, «арестованную» администрацией магазина за воровство.

Судьбой кошачьей Золушки заинтересовалось телевидение, ее пригласил к себе в передачу Андрей Малахов, Театр Кошек Юрия Куклачева предложил ей роль в спектакле, а компартия Санкт-Петербурга распорядилась выдать ей партийный билет. С уверенностью можно сказать, что кошка окупила свой ужин рекламой.

В итоге, самую известную кошку Владивостока забрал к себе хоккейный клуб «Адмирал». Матроске – так назвали звезду – выделили домик с когтеточкой, завели страничку в сети и начали строго следить за ее здоровьем и гастрольным графиком. Кошка прожила в клубе два года, стала счастливым талисманом команды, имела доступ во все помещения – даже во время совещаний.

К сожалению, Матроска умерла в 2016 от болезни почек, но постеры с её изображением до сих пор встречают гостей Владивостока в аэропорту. А на территории хоккейного клуба «Адмирал» установлен памятник Матроске и перед каждым матчем спортсмены обязательно гладят свою любимку.

Оскар

Котенка по имени Оскар приютил дом престарелых в американском штате Род-Айленд. Малыш сам выбрал себе «дом» - третий этаж, на котором жили старики с болезнью Альцгеймера и старческим слабоумием. Оскар не был ласковым котом, но медперсонал обратил внимание, что каждое утро он «совершает» обход палат, задерживаясь рядом с некоторыми стариками. Вот с ними Оскар был мил, играл, мурлыкал и вообще не отходил до тех пор, пока… старик не умирал.

Несколько месяцев в 2007 году за котом велось пристальное наблюдение и в итоге медики были вынуждены констатировать – Оскар действительно «чувствует» скорую кончину человека. Кот-сиделка не ошибся ни разу, предсказав более 50 смертей. Он не только скрасил последние часы больных стариков, но и дал возможность близким попрощаться с умирающим, став сигналом «обратного отсчета времени». Оскар жив и сейчас, он по-прежнему выполняет свой особый кошачий долг, а в сериале «Доктор Хаус» в 18 эпизоде появился кот, который предсказывает смерть.

Тара

Калифорнийская кошка Тара в 2008 году стала национальной героиней после того, как запись видеокамер с ее подвигом появился в сети. На видео – момент спасения Тарой ребенка. 4-хлетний Джереми, маленький хозяин Тары, катался на велосипеде, когда на него напал крупный агрессивный пес.

Специалисты, просмотревшие видео, пришли к выводу, что мальчик мог погибнуть… если бы не кошка. Маленькая Тара бросилась на пса и ярость её была так велика, что агрессор отпустил ребенка и ретировался. Видео с Тарой в считанные дни набрало 20 миллионов просмотров, все ведущие мировые СМИ написали о чудо-кошке. Через несколько дней после происшествия Ассоциация любителей кошек учредила и вручила Таре первую в историю награду «Cat Hero Award» (Награда Коту-Герою)



Тара и Джереми. Фото: Фото из открытых источников

Скарлетт

Эта бездомная американская кошка стала символом материнского героизма. В 1996 году во время пожара она вытащила из огня пятерых своих котят, получив при этом сильнейшие травмы и ожоги.

В течение всей жизни – целых 12 лет – на новый адрес Скарлетт со всего мира приходили поздравления в День матери. После смерти кошки общество «North Shore Animal League» учредило «Премию Скарлетт за героизм у животных». Награда присуждается животным, совершившим героические поступки на благо людей или других животных.