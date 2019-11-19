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В Мозырском погранотряде обнаружено тело 20-летнего солдата-срочника

20.11.2019 15:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Мозырском погранотряде обнаружено тело 20-летнего солдата-срочника
Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла около 2 часов ночи 20 ноября. В Мозырском пограничном отряде обнаружено тело военнослужащего срочной службы с признаками суицида, сообщает ГПК.

В Мозырском погранотряде обнаружено тело 20-летнего солдата-срочника Солдата ранили во время учебных стрельб в Гродно

Известно, что погибший – 20-летний ефрейтор срочной службы. Он был призван в органы пограничной службы в ноябре 2018 года. Сообщается, что солдат характеризовался положительно, имел заслуги при несении службы. После срочной военной службы планировал остаться на военную службу по контракту. В ноябре 2019 года прибыл из основного отпуска, который проводил дома.

Сейчас в обстоятельствах гибели молодого человека разбирается Следственный комитет. Выясняются причины трагедии.

 
Теги: Гродно
 
 
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