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В Мозырском погранотряде обнаружено тело 20-летнего солдата-срочника
20.11.2019 15:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как стало известно, трагедия произошла около 2 часов ночи 20 ноября. В Мозырском пограничном отряде обнаружено тело военнослужащего срочной службы с признаками суицида, сообщает
Известно, что погибший – 20-летний ефрейтор срочной службы. Он был призван в органы пограничной службы в ноябре 2018 года. Сообщается, что солдат характеризовался положительно, имел заслуги при несении службы. После срочной военной службы планировал остаться на военную службу по контракту. В ноябре 2019 года прибыл из основного отпуска, который проводил дома.
Сейчас в обстоятельствах гибели молодого человека разбирается Следственный комитет. Выясняются причины трагедии.
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Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 ноября.
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