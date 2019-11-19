В Мозырском погранотряде обнаружено тело 20-летнего солдата-срочника

Как стало известно, трагедия произошла около 2 часов ночи 20 ноября. В Мозырском пограничном отряде обнаружено тело военнослужащего срочной службы с признаками суицида, сообщает ГПК .

Известно, что погибший – 20-летний ефрейтор срочной службы. Он был призван в органы пограничной службы в ноябре 2018 года. Сообщается, что солдат характеризовался положительно, имел заслуги при несении службы. После срочной военной службы планировал остаться на военную службу по контракту. В ноябре 2019 года прибыл из основного отпуска, который проводил дома.

Сейчас в обстоятельствах гибели молодого человека разбирается Следственный комитет. Выясняются причины трагедии.