На три самых скандальных спектакля сезона можно сходить за 10 рублей. Не прозевайте!

Источник материала: Tut.by

Проект «Т.О.К.» откроет продажи билетов по 10 рублей 22 ноября в 00.01. В акции участвуют все спектакли «АРТ Корпорейшн» уходящего года, кроме премьеры «Сережа очень тупой» Дмитрия Богославского. Завершится черная пятница в 18.00, количество билетов по специальной цене ограничено.

«Т.О.К.» — это творческая платформа, направленная на создание и поддержание нового креативного продукта в сферах театра, кино, образования и на их пересечении. Вот спектакли, которые участвуют в пятничной акции проекта:



Фото: Александра Пилипович-Сущиц

Когда: 27 и 28 ноября, 19.00 Где: «Ок16» (Октябрьская, 16/27) Авторы: Антон Макуха и Ирина Широкая

Раз… Два… Три… Остановившееся мгновение, щелчок… Жизнь снова входит в свой ритм. Любовь — это секунда между тем, каким ты был и тем, каким тебе надо стать, чтобы вновь почувствовать её. Догоняя этот миг, Арчи и Кэт пытаются разобраться в собственных эмоциях, чтобы понять: была ли это любовь? Это разговор о любви, длинной в саму жизнь, где нет виноватых, но виновны все.



Фото: Анна Шарко

Когда: 18 декабря, 19.00 Автор: Юра Диваков

Телесность как одна из главных составляющих романтической любви сегодня становится частью театрального исследования режиссера Юры Дивакова. Тело как источник красоты и наслаждения, естественности и гармонии с природой, связь внутреннего и внешнего мира. Состояние любви обостряет запахи и звуки, учащает сердцебиение, заставляет тело двигаться в такт другому телу, дрожать от страха, болеть от неразделенных чувств и нарушать все запреты. Красота романтических чувств, естественность тела — проводника человеческих эмоций и желаний — все это в проекте «Песнь песней». А вот тут можете почитать рецензию AFISHA.TUT.BY на этот спектакль.



Фото: Игорь Чищеня

Когда: 23 декабря, 19.00 Где: «Ок16» (Октябрьская, 16/27) Автор: Александр Марченко

Что бывает, когда жизнь «золотой молодежи» пересекается с реальностью обыкновенной девушки из ПТУ? Тусовки в городском хабе, стрижки в барбершопе, зависание в социальных сетях, выгорание или просто скука, спасти от которой может очередное развлечение. Молодая и дикая Танька пытается жить по правилам, но все складывается не по плану. Ставки сделаны, видеотрансляция включена и личная жизнь перестает принадлежать только двум людям.

Приобрести билет по специальной цене можно будет на сайте artcorporation.by, по телефону +37544 490−48−99, а также на сайтах и в кассах билетных операторов.

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