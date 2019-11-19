Пьяный парень в Мозыре взял ключи от машины спавшего приятеля - и разбил ее

Источник материала: Tut.by

В Мозыре 20-летний парень взял без спроса машину своего знакомого — и попал на нем в ДТП, подробности рассказали в УВД.

Пропажу Honda Civic обнаружили утром 17 ноября. Через несколько часов угонщик уже рассказывал милиционерам, как все было.

Накануне молодые люди провожали приятеля в армию. Ближе к утру 22-летний хозяин автомобиля уснул, а его 20-летний друг взял ключ от машины и решил покататься, пригласив при этом еще двух знакомых.

Уже через 700 метров на улице Чапаева пьяный водитель не справился с управлением, Honda вылетела в кювет.

Люди не пострадали, а вот машину ожидает серьезный ремонт.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.