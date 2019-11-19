ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сильный шквалистый ветер, заморозки и туман. Погода в Беларуси в ближайшие дни

20.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Сильный шквалистый ветер, заморозки и туман. Погода в Беларуси в ближайшие дни

В Беларусь идет похолодание, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, уже в четверг вторжение арктического воздуха во второй половине дня понизит температуру воздуха по восточной части страны, а в дальнейшем похолодание распространится на всю территорию республики. Среднесуточная температура воздуха на большей части Беларуси опустится ниже нулевых отметок.

В четверг, 21 ноября, территория Беларуси окажется под влиянием периферии холодного антициклона и малоактивного атмосферного фронта. Местами пройдут небольшие осадки (в основном дождь). Утром и днем по западной части страны ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток составит 1-6 градусов тепла, во второй половине дня по восточной части она понизится до нуля — минус 3.

«В дальнейшем погодные условия будет определять периферия холодного антициклона», — отмечают в Белгидромете.

В пятницу, 22 ноября, будет преимущественно без осадков. По юго-западу страны ночью сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов мороза, по востоку при прояснениях она понизится до минус 12, лишь в западных районах температура еще будет в пределах от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В субботу, 23 ноября, также будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза по западу до 10 по востоку страны, в восточных районах при прояснениях местами воздух охладится до минус 12. Днем ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В воскресенье и понедельник, 24-25 ноября, по информации синоптиков, будет без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью будет ноль — минус 7, по востоку при прояснениях до 8-10 градусов мороза. Днем ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, в юго-западных районах будет плюс 3-5.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусь идет похолодание, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Можно оставить одежду, продукты и средства гигиены. В гипермаркетах Минска стали появляться «полки добра»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика