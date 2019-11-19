Сильный шквалистый ветер, заморозки и туман. Погода в Беларуси в ближайшие дни

Источник материала: Вороновская газета





В Беларусь идет похолодание, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, уже в четверг вторжение арктического воздуха во второй половине дня понизит температуру воздуха по восточной части страны, а в дальнейшем похолодание распространится на всю территорию республики. Среднесуточная температура воздуха на большей части Беларуси опустится ниже нулевых отметок.

В четверг, 21 ноября, территория Беларуси окажется под влиянием периферии холодного антициклона и малоактивного атмосферного фронта. Местами пройдут небольшие осадки (в основном дождь). Утром и днем по западной части страны ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток составит 1-6 градусов тепла, во второй половине дня по восточной части она понизится до нуля — минус 3.

«В дальнейшем погодные условия будет определять периферия холодного антициклона», — отмечают в Белгидромете.

В пятницу, 22 ноября, будет преимущественно без осадков. По юго-западу страны ночью сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов мороза, по востоку при прояснениях она понизится до минус 12, лишь в западных районах температура еще будет в пределах от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В субботу, 23 ноября, также будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза по западу до 10 по востоку страны, в восточных районах при прояснениях местами воздух охладится до минус 12. Днем ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В воскресенье и понедельник, 24-25 ноября, по информации синоптиков, будет без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью будет ноль — минус 7, по востоку при прояснениях до 8-10 градусов мороза. Днем ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, в юго-западных районах будет плюс 3-5.

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