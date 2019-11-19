|
В Горки приедет замминистра сельского хозяйства
20.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
22 ноября в конференц-зале учебного корпуса №10 БГСХА
Встреча состоится в рамках единого дня информирования на тему “Развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания граждан”.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 ноября в конференц-зале учебного корпуса №10 БГСХА пройдет встреча с заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)