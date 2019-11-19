В Горках на пожаре погиб 44-летний мужчина – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня в начале восьмого утра диспетчер Горецкого РОЧС принял сообщение о пожаре в переулке Володарского.







Когда спасатели прибыли к месту вызова, дом горел открытым пламенем, рассказал инспектор ИНиП РОЧС Артем Корнев. По словам соседей, там мог находиться хозяин. Сотрудники МЧС вошли в плотно задымленное помещение. На кровати было обнаружено тело человека. 44-летний мужчина проживал один.













Причину пожара устанавливают специалисты. Предполагаемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.







Валерия Дроздовская, фото автора