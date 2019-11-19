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В Горках на пожаре погиб 44-летний мужчина – Фото
20.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в начале восьмого утра диспетчер Горецкого РОЧС принял сообщение о пожаре в переулке Володарского.
Когда спасатели прибыли к месту вызова, дом горел открытым пламенем, рассказал инспектор ИНиП РОЧС Артем Корнев. По словам соседей, там мог находиться хозяин. Сотрудники МЧС вошли в плотно задымленное помещение. На кровати было обнаружено тело человека. 44-летний мужчина проживал один.
Причину пожара устанавливают специалисты. Предполагаемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.
Валерия Дроздовская, фото автора
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Сегодня в начале восьмого утра диспетчер Горецкого РОЧС принял сообщение о пожаре в переулке Володарского. Когда спасатели прибыли к месту вызова, дом горел...
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