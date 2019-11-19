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16 плюс. В Горках покажут спектакль для взрослых
20.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
29 ноября в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства (бывший РДК) покажут комедийный спектакль для взрослых «Ночное рандеву для троих».
Начало в 19.00
Цена билета — 10 рублей
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29 ноября в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства (бывший РДК) покажут комедийный спектакль для взрослых «Ночное рандеву для троих». Начало в...
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