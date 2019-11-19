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Беларусь отказалась создавать единую налоговую систему с Россией

20.11.2019 16:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь отказалась создавать единую налоговую систему с Россией

Беларусь не считает целесообразным создавать единую с Россией систему налогового администрирования. Такое решение принято по итогам переговоров правительств двух стран.

Как заявила РБК заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Элла Селицкая, в ходе семичасовых переговоров по интеграции двух стран обсуждался в том числе и вопрос разработки единого налогового кодекса. Налогового администрирования касаются две дорожные карты, работу над которыми ведут министерства финансов двух стран.

Обсуждалось создание единой системы налогового администрирования двух стран.

Белорусская сторона выразила мнение, что это не нужно поскольку на территории двух стран уже созданы автоматические информационные системы.

Стороны лишь договорились об обмене опытом по налоговому администрированию.

При этом Беларусь перенимает опыт России по цифровизации налогового администрирования.

 
 
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Беларусь не считает целесообразным создавать единую с Россией систему налогового администрирования. Такое решение принято по итогам переговоров правительств...
 
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